Com 1 segundo na TV, Amom é o mais jovem deputado federal eleito na história do Amazonas

Manaus (AM) – Em um pleito histórico, Amom Mandel (Cidadania) foi eleito o deputado federal mais jovem do Amazonas, neste ano. Amom conquistou mais de 289 mil votos do eleitorado amazonense e irá integrar a bancada do estado na Câmara dos Deputados. Amom agradeceu a confiança dos eleitores em seu projeto de mudança da política.

“Muito obrigado a toda a população amazonense, sem vocês com certeza eu não teria conseguido. Agora, vamos representar o estado em Brasília e ampliar o trabalho que já temos feito em Manaus”, destacou.

Amom apresentou 23 propostas para o Amazonas, com mudanças nas áreas da Educação, Saúde, Segurança Pública, Meio Ambiente, entre outros. Todas foram registradas em cartório, conforme compromisso firmado pelo parlamentar. O atual vereador aproveitou ainda para reforçar a importância do trabalho de fiscalização e que irá manter a linha de trabalho que tem feito, como vereador.

“Vou passar três dias em Brasília e quatro em Manaus. Não vamos parar, vamos realizar as maiores denúncias do Amazonas e buscar melhorias pra nossa população”, disse.

Campanha limpa

Vereador de Manaus, Amom se destacou entre os parlamentares por sua atuação independente. Durante a campanha deste ano, cumpriu esteve nas ruas ouvindo a população de perto, com propostas plausíveis para o Amazonas.

Amom chamou a atenção do eleitorado com seus três programas eleitorais nas rádios e TVs. Com apenas 1 segundo de tempo, o deputado eleito usou frases curtas como “Eu sou Amom”, “Use o cinto” e a que marcou sua campanha em todo o Amazonas, “Beba água”. Essa foi a primeira frase proferida pelo candidato e se tornou parte memorável da campanha do candidato.

A campanha de Amom foi feita, principalmente, pelas redes sociais, uma forma de alcançar públicos de todo o estado. A estratégia foi atacada por adversários. Amom recebeu mais de 30 mil seguidores falsos no Instagram, nos últimos dias de campanha eleitoral, como uma forma de diminuir o alcance das suas publicações e derrubar o perfil.

Mesmo com todas as limitações, Amom manteve a presença nos bairros de Manaus, com dezenas de reuniões, caminhadas e dois comícios, que atraíram milhares de pessoas. Por onde passou, recebeu o apoio e o carinho dos eleitores.

*Com informações da assessoria

