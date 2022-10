Cine Casarão celebra quinto aniversário com exibição de ‘Marte Um’ de forma gratuita

A exibição, no dia 23, contará com distribuição de pipoca para 100 espectadores e os interessados também podem levar sua própria cadeira

Manaus (AM) – O Cine Casarão completa cinco anos, neste domingo (23), véspera do aniversário de Manaus. Para celebrar a data, o local tradicional de fomento à Sétima Arte no Amazonas vai exibir, de forma gratuita, o longa-metragem “Marte Um”, de Gabriel Martins.

A exibição será às 19h e contará com a disponibilidade de 100 cadeiras que estarão posicionadas na Rua Barroso, local onde está situado o Cine Casarão. De acordo com João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias, a iniciativa é uma forma de presentear a cidade.

“Se ele está em funcionamento até hoje, mesmo com a pandemia, é porque a sociedade em geral gosta do espaço, gosta da nossa programação. Então, nada mais justo do que em uma data tão importante como essa, podermos oferecer uma atividade cultura gratuita e de qualidade”, comenta Fernandes. Ele destaca que, na oportunidade, serão distribuídos 100 pacotes de pipoca, e caso o espectador queira levar sua própria cadeira, também está liberado.

“Quando o Cine Casarão foi inaugurado, em 2017, fazia 15 anos que a última sala de cinema de rua de Manaus havia sido fechada. Logo, é muito importante essa relação da sala de exibição, do movimento cultural, ser a única ‘janela’ para filmes com menor orçamento, filmes de todo o Brasil. Hoje, o cinema do Casarão representa, nessa cadeia, uma grande força, uma grande corrente. Caso contrário, toda essa produção não chegaria na Região Norte e mais precisamente no Amazonas. Então, esse momento pós-pandemia é de fundamental importância, é de comemoração”, finaliza ele.

Ao longo dos últimos 5 anos, o Cine Casarão exibiu, aproximadamente, 550 filmes, destes 380 foram nacionais. Além disso, de 2017 a 2022, mais de 30 mil espectadores puderam acompanhar as exibições que, muitas vezes, recebem produções que não entram em cartaz nos grandes cinemas da capital.

