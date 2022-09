Documentário sobre Maria Bethânia estreia, nesta quinta-feira, no Cine Casarão

Manaus (AM)- Nesta quinta-feira (15), às 19h30, o Cine Casarão, espaço localizado no Casarão de Ideias e dedicado à Sétima Arte, recebe o documentário “Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu”, que trata da vida da cantora brasileira Maria Bethânia. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Com direção e roteiro de Carlos Jardim, a produção mostra um depoimento inédito e exclusivo da cantora que completou 55 anos de carreira, em 2020, e que foi gravado no teatro do Hotel Copacabana Palace. No filme, ela fala sobre assuntos importantes de sua trajetória.

O documentário conta, ainda, com a participação da atriz Fernanda Montenegro, que narra cinco textos marcantes de autores como Ferreira Gullar e Caio Fernando Abreu, sobre Bethânia, ilustrados com imagens de fãs e de arquivo, além de registros raros de ensaios e shows da cantora. O filme será reexibido sábado (17), às 17h30, e domingo (18), às 17h30.

Ainda na quinta-feira, às 16h, também entra em cartaz ‘Amantes’, de Nicole Garcia. Durante uma viagem com seu marido, Lisa reencontra um ex-namorado e volta a se relacionar com ele. Porém, o que começa como uma ardente paixão, acaba se complicando, podendo essa situação tomar rumos bastante sombrios. A reexibição será sábado, às 15h30.

Continuação

Ainda em cartaz, o público poderá conferir ‘O Território’ (quinta-feira, às 18h; sexta-feira, às 19h30), ‘Aquilo Que Eu Nunca Perdi’ (sexta-feira, às 16h30, ‘Segredos de ‘Putumayo’ (sexta-feira, às 18h; domingo, às 19h30) e ‘Marte Um’ (sábado, às 19h30; domingo, às 15h30).

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Projeto “Estante de histórias” promove oficina on-line

Museu Amazônico apresenta exposição

Aluna de jornalismo da Ufam ganha premiação nacional