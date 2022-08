Cine Casarão terá quatro estreias e uma pré-estreia nesta semana

Manaus (AM)- Nesta semana, o Cine Casarão localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro Zona Sul de Manaus, contará com uma pré-estreia e quatro estreias.

A pré-estreia ocorre na quarta-feira (3), às 19h, com o filme ‘De Repente Drag’. Já as estreias serão “Paradise – Uma Nova Vida”, “A Queda”, “Sapato 36” e “Brasil – África”. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Dirigido por Rafaela Gonçalves, “De Repente Drag” mostra o repórter Julião Carlos, que decide que é hora de mudar, após ficar cansado de ser piada na emissora onde trabalha. Ele encontra a drag queen Lohanny, envolvida em um caso de tráfico de pessoas. Julião vê no caso dela, a oportunidade para sua mudança de cargo, mas precisará entrar no universo drag e aprender grandes lições.

A primeira estreia da semana, na quinta-feira (4), às 16h, será “Paradise – Uma Nova Vida”. Calogero e o assassino mafioso que ele delatou são isolados juntos nos alpes italianos, dentro de um programa de proteção a testemunhas. Apesar das diferenças, eles se veem próximos por conta dos efeitos do isolamento. Com direção de Davide Del Degan, o filme será reexibido domingo (7), às 19h45.

Ainda na quinta-feira, às 17h30, entra em cartaz “A Queda”, de Diego Rocha. Um fotógrafo forense fica obcecado por descobrir o que está por trás do suposto suicídio de um idoso. Ele acredita que ao encontrar a verdade conseguirá superar o medo de perder seu querido avô que está doente. O longa será reexibido na sexta-feira (5), às 15h30.

Também na quinta, estreia na programação do Cine Casarão o filme “Sapato 36”, às 19h30. Dirigido por Petrônio Lorena, o filme é um documentário sobre o futebol de várzea praticado no bairro de Santo Amaro, em Recife. Sonhos, realidades e sentimentos de árbitros, jogadores de todos os sexos e gêneros dividem a bola com as lembranças de famosos nomes que passaram pelo bairro como Mauro Shampoo e o tetra campeão mundial Ricardo Rocha.

Já na sexta-feira, às 19h45, estreia “Brasil – África”, de Dener Giovanini. Em um passado longínquo, a África e o Brasil eram unidos em um continente chamado Gonduana. Com o tempo, ocorre a separação geológica e, mesmo assim, muitas características ambientais e sociais se assemelham. O documentário mostra histórias de empreendedorismo, determinação e superação que geram soluções para os desafios do povo brasileiro e africano.

