PC aponta que vizinho que estrangulou Silvane, era obcecado pela vítima

Manaus (AM) – Antônio Marcos de Araújo Costa, de 31 anos, foi preso nesta segunda-feira (24), apontado como o autor confesso do homicídio da jovem Silvane dos Santos Costa, de 25 anos. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta da PC-AM com a PC-PR, uma residência localizada no bairro Tatuquara em Curitiba, no Paraná.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o acusado era vizinho da vítima. Antônio morava no mesmo prédio em que Silvane residia, e conforme as investigações, o homem observava diariamente a movimentação da jovem no local.

“O autor trata-se de um vizinho. Uma pessoa que morava no mesmo prédio da Silvane. Uma pessoa que morava em um andar diferente. O prédio tem três andares, nove unidades habitacionais e ele residia em um desses apartamentos junto com familiares”, explicou.

Ainda conforme o delegado, no dia do crime, Antônio ficou na varanda do apartamento e observando a vítima por várias vezes. A jovem foi vista pela última vez por volta das 16h, do dia 10 de outubro, momento em que retornava de um salão de beleza.

“Ele espreitou a vítima quando ela saía de casa e retornava; quando chegava na companhia de outra pessoa e quando ela foi para o salão de beleza, que fica próximo da residência. Todas essas vezes ele estava na varanda da sua casa observando essa moça”, destacou Ricardo.

Ricardo Cunha ainda ressaltou que a vítima morava há 3 meses no último andar, e que o apartamento dela era isolado. Além disso, devido o local não possuir câmeras de segurança não há como afirmar a circunstância em que a vítima entrou no apartamento, bem como, informar a maneira em que ela foi abordada pelo assassino.

O delegado informou que durante a prisão Antônio chegou a dar uma versão de que teria um caso extraconjugal com a vítima. E que a mesma queria contar à sua esposa sobre o relacionamento. Porém, a polícia descarta essa versão pela falta de provas que apontassem a algum tipo de relacionamento entre os dois.

“A vítima estava apenas há três meses no local. Não temos fotos e nem pessoas que viram eles juntos. Trata-se de um crime passional. Uma pessoa que era obcecada pela sua vizinha, que a desejava e foi ao extremo. Como não conseguia uma aproximação com ela, ele retirou sua vida”, informou o delegado.

O delegado informou que Antônio era morador do segundo andar, o mesmo conseguia visualizar todas as vezes que a vítima entrava e saía de casa. Devido a jovem morar em um apartamento isolado, no momento do crime os vizinhos não conseguiram escutar nenhum barulho. Silvane foi estrangulada e encontrada morta, sem calcinha, dentro do apartamento.

O delegado explicou que após o crime o homem viajou para Curitiba, local onde ele já morou e tem pessoas conhecidas. Durante a prisão a polícia encontrou com o criminoso, o celular de Silvane, o que comprova a autoria dele no crime, o aparelho foi encaminhado para perícia técnica.

Celular da vítima

O homem está custodiado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba. Ele deve ser encaminhado nos próximos dias para a capital amazonense onde prestará depoimento na sede da DEHS.

Edição Web: Bruna Oliveira

