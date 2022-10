Flamengo embarca para Guayaquil com muita festa no Galeão

O jogo que definirá o campeão da Libertadores 2022 tem início previsto para as 17h do sábado

O Flamengo embarcou na manhã desta quarta-feira (26) para Guayaquil (Equador), onde irá disputar a final da Libertadores, contra o Athletico Paranaense, no sábado (29).

E, assim como em 2019 e 2021, a torcida flamenguista realizou o chamado “AeroFla”, desde a saída do ônibus do CT Ninho do Urubu até a chegada da equipe ao aeroporto do Galeão.

A concentração se iniciou ainda na madrugada, por volta de 5h, e logo milhares de pessoas aguardavam a saída da delegação.

No caminho até o aeroporto, com bandeiras, sinalizadores e muita festa, uma multidão de rubro-negros teve um último contato com a equipe antes da ida ao palco da final. Na chegada, alguns até conseguiram furar a segurança e subir no ônibus, com bandeiras, pouco antes da entrada dele no terminal de cargas.

Após um pouco de confusão, dado o número de torcedores, o ônibus entrou no terminal com tranquilidade, onde embarca para a cidade equatoriana. Os torcedores se mantiveram no portão, cantando e apoiando a equipe até o momento da viagem.

O jogo que definirá o campeão da Libertadores 2022 tem início previsto para as 17h do sábado e será disputado no estádio do Barcelona, o Isidro Romero Carbo. O Flamengo busca o tricampeonato, enquanto o Athletico quer um título inédito da competição.

