Manaus FC anuncia meio-campista Pedro do Rio para 2023

Depois de definir o novo comandante para 2023, o Gavião Real dá seguimento à formação do seu plantel. O meio-campista Pedro Bernardo do Rio é o quarto atleta contratado pelo Manaus FC para a próxima temporada.

Vindo do Athletico Paranaense, ele tem passagem pelo Inter de Limeira-SP e Ferroviária-SP.

O jogador de 21 anos fez base na Ferroviária-SP, por onde participou de três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior (2017, 2018 e 2019) e, subindo para o profissional, foi vice-campeão da Copa Paulista de 2018. Em 2020, foi emprestado do Athletico Paranaense à Inter de Limeira – clube em que ficou até 2022 e disputou duas edições do Brasileiro Série D e Paulistão.

Assim como os contratados anunciados anteriormente, Pedro do Rio também debutará no futebol nortista. O meia comentou sobre a vinda ao Manaus e a ambição junto ao clube.



“Eu estou muito contente e ansioso de estar indo para o Manaus. Vejo o clube como uma excelente oportunidade para fazermos um ano consistente e de vitórias. Um time novo e muito promissor, com um calendário ótimo com grandes competições e uma mentalidade de fazer coisas grandes, de vencer e fazer história no cenário estadual e nacional. Espero poder contribuir com esse grande clube para que possamos atingir os objetivos nessa temporada”.

É importante ressaltar que o contrato do Esmeraldino com o Pedro do Rio é de dois anos, sendo válido até o final da temporada de 2024. Quem projetou as intenções do clube e destacou a visão sobre o jogador foi o gerente de futebol, Fausto Momente.

“O Pedro é um atleta que está encerrando agora o contrato com o Athletico Paranaense e a gente já conhece bem o nível. É um atleta jovem, que vai completar 22 anos. Entendemos que o clube precisa fazer parcerias, criar alguns ativos e pensar no futuro. O Manaus já está estabilizado, indo para o quarto ano de Série C, se consolidando no cenário nacional e vai almejar dar passos novos. O Pedro se torna um ativo interessante para o clube pela qualidade que ele tem. É um jogador de meio campo, segundo volante, que faz primeiro também. Pode jogar como um construtor aberto na linha da frente ou por dentro mais pelo meio. Polivalente, muito técnico, que eu tenho certeza que vai agradar”.

Com mais um atleta contratado, o #Manaus2023 agora conta com 14 nomes no elenco:



Goleiros: Pedro e Reynaldo

Zagueiros: Jefferson, Gutierrez e Franklin

Meio-campistas: Paranhos, Gilson Alves, Kadu, Gharib e Pedro do Rio

Laterais: Renan Luís e Cordeiro

Atacantes: Michel e Silvano

