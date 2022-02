Concurso do Detran-AM é oficializado por Wilson Lima com 183 vagas para nível médio e superior

Manaus (AM) – Com 183 vagas para nível médio e superior, o concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) foi lançado oficialmente, nesta sexta-feira (25/02), pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 5,5 mil e a taxa de inscrição será de R$ 65,00 para os cargos de nível médio e de R$ 75,00 para os cargos de nível superior.

O período de inscrições vai das 9h do dia 8 de março, até as 22h do dia 6 de abril deste ano, último dia para o pagamento do boleto bancário.

O edital foi publicado, na manhã desta sexta-feira (25), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. Além de Manaus, os cargos são para lotação em 28 municípios do interior do Amazonas.

As inscrições serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto”.

Confira o edital

