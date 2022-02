Ufam oferta concurso para Técnico-Administrativo em Educação com 21 vagas

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 24 de fevereiro até às 17h do dia 16 de março

Manaus (AM) – Começam, nesta quinta-feira (24), as inscrições para o concurso pública da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), referentes ao provimento de cargo do Quadro Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação, classificação “D” (nível médio).

Ao todo, são 21 vagas distribuídas nas Unidades Acadêmicas de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus.

A seleção é para os cargos de Assistente em Administração, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório/Área: Artes Visuais, Técnico de Laboratório/ Área: Fisiologia Humana, Técnico de Lab./Eletrônica, Técnico de Lab./Eletrôtécnica, Técnico de Lab./Farmácia, Técnico de Lab./Patologia.

O certame é coordenado pela Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec) e as inscrições podem ser feitas a partir 10h do dia 24 de fevereiro até às 17h do dia 16 de março, somente via internet, no endereço eletrônico da Compec.

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, informar os dados pessoais no sistema de inscrições da Compec, criar uma senha de acesso, preencher a ficha de inscrição eletrônica, emitir o boleto bancário e efetuar o pagamento até o dia 17 de março, observando o horário bancário.

É preciso acompanhar, pela internet, a confirmação bancária de pagamento, após a efetivação do pagamento.

A aplicação das provas está prevista para o dia 8 de maio.

*Segundo a segundo

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Ufam não irá aderir ao Sisu para ingresso de novos alunos

Confira o gabarito do concurso do Corpo de Bombeiros do Amazonas

Brasil tem mais de 90 concursos públicos abertos; confira lista