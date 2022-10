WSL confirma retorno de Gabriel Medina no Challenger de Saquarema

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina voltará a competir no início do próximo mês. Parado desde junho, quando sofreu uma contusão no joelho durante a etapa de Saquarema da WSL, o brasileiro estará na disputa do Challenger Series, entre os dias 1º e 8 de novembro — novamente na cidade carioca, conhecida como “Maracanã do Surfe”.

A Challenger Series é considerada a série B da liga principal, e Medina entrará na competição preocupado apenas em ganhar ritmo até o retorno do circuito — no qual já está garantido, com início previsto para o dia 29 de janeiro de 2023, em Pipeline.

A Praia de Saquarema é um reduto tradicional do surfe brasileiro, com três disputas oficiais da WSL ao longo do ano. Além da elite, denominada Championship Tour, a cidade hospeda o Challenger Series e o QS 5000, equivalente à série C.

O Brasil se tornou uma potência do surfe nos últimos anos, conquistando nada menos do que seis dos últimos oito títulos em disputa. Gabriel Medina venceu em 2014, 2018 e 2021, enquanto Adriano de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022) garantiram as outras conquistas. O único surfista de fora a ser campeão no período foi o havaiano John John Florence, em 2016 e 2017.

