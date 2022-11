Bandidos ‘tocam o terror’ durante assalto no ônibus da linha 418 em Manaus

Manaus (AM) – Criminosos armados tocaram o verdadeiro terror em passageiros de um ônibus da linha 418 do transporte coletivo urbano na noite desta segunda-feira (31), durante um assalto ocorrido na avenida Ministro João Gonçalves de Souza, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o motorista do ônibus coletivo, que preferiu não se identificar, três suspeitos entraram no veículo se passando por passageiros e em determinado momento renderam os passageiros com armas de fogo longas.

Um dos indivíduos foi direto na cobradora para subtrair a renda do veículo, outro rendeu o motorista e colocou uma arma na cabeça dele e um terceiro ficou responsável por recolher aparelhos celulares e pertences de passageiros.

As vítimas ficaram desesperadas , até que os suspeitos ameaçavam a todo tempo atirar contra as vítimas e o motorista. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados ao descerem em uma área de mata.

O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos. Até o momento nenhum suspeito foi identificado e nenhum pertence foi recuperado.

