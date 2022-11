Feriado de Dia dos Finados movimenta cemitérios em Manaus; Prefeitura espera 500 mil pessoas

Manaus (AM) – Cerca de 500 mil pessoas eram esperadas nos cemitérios de Manaus nesse feriado nacional de Dia dos Finados, nesta quarta-feira (2), de acordo com a Prefeitura de Manaus. No cemitério São João Batista, localizado na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus, a movimentação foi tranquila no início do dia. A reportagem do Em Tempo esteve no campo-santo mais tradicional da capital.

A Prefeitura de Manaus destinou mais de 300 servidores para trabalharem nos cemitérios da capital, ordenando e facilitando o fluxo de veículos no entorno dos locais.

No cemitério Nossa Senhora Aparecida, o Parque Tarumã, localizado na Zona Oeste de Manaus, o movimento foi mais intenso e o trânsito ficou pesado por conta de, na mesma região da capital, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estarem fazendo manifestações contra o resultado das eleições.

Movimento reduzido

Alguns vendedores de flores afirmaram que a venda deste ano está fraca, quando comparada ao ano passado. Velas e água também fazem parte das vendas que caíram, de acordo com a expectativa dos vendedores ambulantes, que foram ao cemitério São João Batista, Zona Centro-Sul de Manaus, para fazerem uma renda extra.

Alguns chegaram a comentar que passaram a noite no cemitério e nas proximidades tentando vender o máximo possível. No entanto, a venda continua fraca. Há relatos de que os comerciantes estão em menor número em 2022.

Um dos comerciantes, que preferiu não ser identificado, afirmou que, nesta quarta-feira (1º), só vendeu 16 buquês pela parte da manhã. No ano passado, ele mais de 30 durante o dia. Margareth Melo, de 54 anos, vende flores há oito anos no cemitério São João Batista, e comenta que esperava que as vendas trouxessem mais lucros.

“A expectativa desse ano era de que nós vendêssemos mais. Mas o cemitério abriu tarde (por conta da chuva) e dificultou as vendas. Como eles demoraram muito para abrir os portões, colaborou para ficar fraco o movimento. Eles deveriam priorizar um dia como hoje, pois é o dia em que as pessoas vêm fazer homenagens aos seus entes queridos. Nas vendas, está saindo um pouco de tudo, flores naturais, grinalda, velas”, conta.

Os arranjos de flores estão custando, em média, R$ 60. As grinaldas produzidas pelos próprios comerciantes custam entre R$ 15 a R$ 35. As flores naturais, porém, foram as mais procuradas pelos visitantes até as 12h desta quarta-feira.

Com a movimentação do local, ‘flanelinhas’ também aproveitaram e estavam cobrando R$ 5 para que veículos pudessem estacionar no entorno do local. Aas avenidas Boulevard Álvaro Maia e Major Gabriel ficaram interditadas.

