Veja como vai funcionar o comércio no feriado no Dia dos Finados

Manaus (AM) – A Fecomércio AM informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus no feriado do dia 2 de novembro (Finados).

Dia 2/11 – quarta-feira

Comércio da Região Central – das 9h às 13h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas – Lojas e praça de alimentação – 12h às 21h;

Manauara – Lojas – 13h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de alimentação – 11h às 21h;

Millennium – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 12h às 20h;

Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

São José – fechado devido à manutenção na rede elétrica de distribuição;

Sumaúma – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas e praça de alimentação – 12h às 21h.

*Com informações da assessoria

