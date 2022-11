Vamos ajudar a salvar a gatinha Lily de Manaus?

Manaus (AM) – Lily é uma adorável gatinha que circulava nas redondezas do Conjunto Bosque dos Ingleses em Manaus. Até que um dia a organização sem fins lucrativos “Orfanato de Gatos” a viu e a resgatou para que tivesse uma vidinha digna e saudável.

Mas qual não foi a surpresa? A gatinha de rua estava com câncer em todas as mamas. Porém, de acordo com veterinários que a examinaram, se fosse cuidada, ela teria chances de sobrevivência, pois o câncer que Lily desenvolveu nao tinha metástese.

Ajude a Lily

Mas aí que vem o problema. A internação, mais todos os tratamentos, incluindo a quimioterapia, ultrapassam a quantia de R$ 8 mil reais e a organização está sem fundos para pagar.

A diretora do “Orfanato de Gatos”, Dila Kotinski, resolveu fazer a campanha de arrecadação de qualquer quantia que seja possível para o tratamento de Lily. O objetivo é arcar com as despesas do tratamento que será divido em boletos quinzenais.

Vamos ajudar a Lily a voltar a ser uma gatinha feliz? Os interessados podem enviar quantias a partir de R$ 1, por meio pix [email protected]

Toda a história e o acompanhamento do tratamento de Lily está sendo registrado pelo Instagram @orfanatodegatos

Amor aos animais

E não esqueça disso: a ciência já demonstrou que, em contato com os bichos, o ser humano ativa o sistema límbico, responsável pelas emoções mais instintivas. Isso faz com que ocorra a liberação das endorfinas, gerando a sensação de tranquilidade, bem-estar, melhora da autoestima, entre outros.

