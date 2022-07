Projeto incentiva a doação de cães e gatos abandonados na Ufam

Manaus (AM) – O projeto “Náufragos — incentivo à adoção de animais abandonados” do Programa Atividade Curricular de Extensão da Universidade Federal do Amazonas (Pace/Ufam) realiza campanha de informação na qual serão distribuídos cartazes nas Unidades Acadêmicas sobre doação de animais (cães e gatos).

De acordo com a professora Andrea Belém Costa e, coordenadora do projeto, se trata de cartazes produzidos para informar à comunidade interna e externa da Ufam sobre o crescente abandono de animais domésticos (cães e gatos) no campus universitário e incentivar a adoção dos animais abandonados que se encontram aptos para adoção responsável.

“O campus tem sido usado como depósito por parte dos moradores do entorno do campus nos bairros Japiim e Coroado. [O abandono acontece] por servidores, terceirizados e alunos, além de pessoas que sabem que há voluntários aqui e acham que podem deixar os animais aqui porque ‘alguém vai cuidar’, o que é um grande equívoco”, explicou Belém.

Além do abandono de animais, a organizadora destaca que essa prática também é crime. Entretanto, apesar de o campus ser vigiado por câmeras de segurança, nunca há uma testemunha quando é necessário ver os autores do crime.

“E temos ainda a falta de uma política institucional para coibir o abandono. Ninguém sabe, ninguém viu, apesar de haver câmeras de segurança por todo o campus”, lamenta.

Segundo a coordenadora, o material será entregue o mais breve possível e, informa ainda que o Projeto Náufragos não realiza resgates de animais no Campus da Ufam. O objetivo desta atividade extensionista é subsidiar uma política institucional voltada ao controle da população de cães e gatos no campus universitário, fornecendo dados estatísticos, por meio da contagem populacional destes animais e criação de ferramentas que facilitem a adoção responsável.

A coordenação enfatiza que as ocorrências com animais domésticos devem ser reportadas aos atores administrativos responsáveis pela administração do Campus Universitário: Prefeitura do Campus Universitário (PCU) e Reitoria da Ufam. Mais informações no contato: (92) 3305-1181

O projeto

O Náufragos é um projeto de extensão criado para sensibilizar a Administração Superior da Ufam (Reitoria/PCU), a comunidade acadêmica e a comunidade do entorno da Universidade (Coroado e Japiim) sobre o aumento exponencial de animais domésticos abandonados no campus. A ideia é criar uma política institucional sobre o assunto.

Por meio de cartazes, os animais aptos para adoção estão por todo o campus, no setor Sul e Norte. Algumas campanhas internas já foram realizadas com o intuito de diminuir o abandono no local.

