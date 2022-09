Em Manaus, Anjos de Rua oferece castração de baixo custo para cães e gatos

Referência no Estado do Amazonas, a ONG Anjos de Rua Manaus existe há 5 anos com o intuito de contribuir com o controle populacional de animais abandonados

Manaus (AM) – Considerada uma questão de saúde pública, a castração de cães e gatos é a melhor forma para o controle populacional desses animais, evitando as ninhadas indesejadas e, consequentemente, o abandono. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, no Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados e, desse total, 10 milhões são gatos e 20 milhões são cachorros.

Referência no Amazonas, a Organização Não Governamental (ONG) Associação dos Ativistas de Proteção Animal e Ambiental do Estado do Amazonas – Anjos de Rua Manaus existe há 5 anos. O intuito da instituição é contribuir com o controle populacional de animais abandonados e oferecer atendimentos em caso de maus-tratos, ofertando um valor mais acessível para a população.

A Anjos de Rua Manaus é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e uma entidade que se caracteriza por seu cunho filantrópico, assistencial, promocional, cultural, educacional e de defesa social, sem qualquer caráter partidário. O local fica localizado na Travessa Ouroeste, Conjunto Jardim Paulista, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a presidente organização social, Zuleika Poniwass, apesar de algumas dificuldades enfrentadas para que as atividades da ONG sejam mantidas, nada se compara ao sentimento de ver os frutos do trabalho exercido pela equipe.

“Todo início é difícil, agora a Ong é referência em todo o Amazonas. Todos os dias enfrentamos grandes lutas, mas no final olhamos para trás e nos sentimos realizados e agradecidos por mais um dia em que vários animais tiveram uma chance. Não existe melhor gratificação quando vemos que o nosso trabalho tem salvado vidas”, destacou.

Castração de baixo custo

Um dos serviços oferecidos pela Associação, a castração de cães e gatos é um procedimento cirúrgico que não é muito complicado, mas precisa de diversos cuidados tanto antes, quanto depois do procedimento. As castrações são promovidas pela Associação com subsídio de apoio no Controle Populacional de Animais, uma taxa fixada para uma obra de interesse público, que representa um papel importante para todo o município de Manaus.

O agendamento para o atendimento no Centro de Castração da ONG pode ser feito por um sistema on-line (https://www.agendaai.com.br/page/onganjosderuamanaus), no qual a pessoa pode selecionar o gênero do animal e verificar os horários disponíveis para que o serviço seja feito.

“Além de nosso Centro de Castração, fazemos atendimentos veterinário sem custo. Temos um projeto de Banco de Medicação e Banco de Ração, onde são doados para Ong e depois repassados a pessoas e animais carentes. As principais dificuldades passam pelo recebimento de doações, porque são milhares de animais, juntamente com os tutores, que necessitam dessas doações”, complementou.

O Centro de Castração da Ong Anjos de Rua é, devidamente, legalizado junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas, estruturada e adequada, seguindo todos os protocolos e padrões da Visa Manaus, pré e pós-cirúrgico, haja vista que o Centro de Castração dá todas essas condições para que o procedimento de cirurgia aconteça e, seja um sucesso.

Trabalho durante a pandemia

Mesmo com as dificuldades em decorrência da Covid-19, a ONG Anjos de Rua continuou a unir os esforços e colocar a solidariedade em prática para dar assistência a quem mais precisa e garantir o controle populacional dos animais.

“Não paramos na pandemia, foi a época onde mais trabalhamos. Mas, apesar das dificuldades, é gratificante quando vemos que o nosso trabalhado salva vidas. Não existe melhor sensação”, pontuou.

Segundo o médico veterinário Bruno Figueiredo, há um grave problema nos municípios do interior do Amazonas em relação ao grande número de animais abandonados nas ruas, vivendo em situação de vulnerabilidade. O veterinário alerta que cachorros e gatos ficam expostos às doenças, as quais se agravam no período da cheia dos rios.

Nesse sentido, a castração de animais de rua é uma ação importante, justamente para desenvolver o controle populacional de cachorros e gatos abandonados. Ainda sem atuar no interior do Amazonas, Zuleika pontua que, em breve, o interior receberá os serviços da Anjos de Rua.

“Nos interiores do Amazonas a situação dos animais é crítica, recebo muitos pedidos vindos de moradores de outros municípios buscando os atendimentos da ONG Anjos de Rua. Por enquanto, não realizamos esses serviços para os moradores interioranos, mas a partir do ano que vem teremos os atendimentos da Associação em outros municípios”, frisou.

Hospital Público Veterinário em Manaus

Segundo Zuleika, a construção do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas será de suma importância para que a população tenha mais acesso aos serviços voltados para os animais. O hospital será localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro do Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital.

O prédio terá dois andares e contará com sala de espera, triagem, centro cirúrgico com onze macas, sala de pós-operatório, sala para Raio-X, sala de internação, baias para acomodação dos animais, salas de isolamento, sala de urgência, sala de necropsia, além de banheiros masculino e feminino para funcionários.

“Com certeza, vai ser de grande importância para as pessoas de baixa renda. Recebemos diariamente vários pedidos de socorro para animais em que seus tutores não têm condições de levar a um veterinário. Agora, com o Hospital Veterinário Público, fica mais acessível para que toda a população consiga levar o seu animal para ter uma consulta mais qualificada e especializada”, ressaltou.

Além disso, Zuleika ressalta que a ONG Anjos de Rua está aberta e disponível para qualquer doação.

“Sobre qualquer tipo doação ou apoio estamos abertos para conversarmos. Basta apenas nos procurar que as nossas portas estão abertas para quem desejar nos conhecer pessoalmente”, finalizou.

De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, é proibida a divulgação de preços promocionais e formas de pagamento de serviços do gênero em meios de comunicação de massa e redes sociais. Para consultar os valores, os interessados podem ligar ou enviar um WhatsApp para os telefones (92) 99136-3600 e (92) 99350-7361.

