UEA realiza apresentação de projeto musical com crianças e jovens, no domingo

Atividade ocorre no Teatro da Instalação, às 15h, com entrada gratuita

O Projeto de Orquestras e Bandas Infantis e Juvenis do Amazonas da Universidade do Estado do Amazonas (Probijam/UEA) realizará, neste domingo (6), uma apresentação em alusão ao aniversário da cidade de Manaus, celebrado no dia 24 de outubro. A atividade ocorrerá às 15h, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, bairro Centro. A entrada é gratuita.

A apresentação reflete os primeiros resultados do projeto, que envolve crianças e adolescentes de 7 a 12 anos. “Essa apresentação é muito importante para todos os envolvidos e significa muito para todos nós. É a concretização do trabalho, dedicação e esforço, tanto dos alunos quanto dos pais, que participam, de forma efetiva, do projeto. Com isso, a comunidade manauara ganha novas possibilidades visando o desenvolvimento pessoal e profissional”, afirmou a Prof.ª Dra. Cláudia Martins, coordenadora cultural do projeto.

Orquestrinha

O Projeto de Orquestras e Bandas Infantis e Juvenis, também conhecido como Orquestrinha, é um projeto musical da UEA, voltado para o trabalho dos alunos da instituição com crianças e adolescentes. O intuito é possibilitar uma prática extracurricular aos alunos, visando o desenvolvimento das habilidades musicais das crianças envolvidas nas atividades. O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. Fábio Carmo e pela Prof.ª Dra. Cláudia Martins, ambos da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA).

