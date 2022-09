Encerram nesta quinta-feira (22) as inscrições para o Vestibular 2022, acesso 2023, e SIS da UEA

Manaus (AM) – Os estudantes devem ficar atentos para a data-limite de inscrições para o Vestibular 2022, acesso 2023, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), pois nesta quinta-feira (22), até às 17h (horário de Manaus), se encerra o período destes. O processo está sendo realizado exclusivamente via internet pelo portal da UEA (www.uea.edu.br). A instituição ressalta que o boleto pode ser pago até a sexta-feira (23), mas deve ser impresso durante o prazo de inscrição, ou seja, até a data-limite de 22 de setembro.

Estão sendo ofertadas 3.735 vagas, sendo 2.241 para o Vestibular (1.146 para a capital e 1.095 para o interior) e 1.494 para o SIS (764 para a capital e 730 para o interior). Além disso, os certames estão disponibilizando 722 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 240 vagas para indígenas. As vagas estão divididas entre 90 cursos, sendo 50 destinados à capital e 40 para o interior.

Data do exame

Foto: Divulgação/UEA

As provas acontecem nos dias 6 de novembro de 2022 (Conhecimentos Gerais) e 7 de novembro de 2022 (Conhecimentos Específicos e Redação) para os candidatos do Vestibular, e 8 de novembro de 2022 para os candidatos do SIS – Acompanhamento I, II e III. Os portões serão abertos ao meio-dia e fecharão às 12h50 (horário de Manaus).

Novas turmas

Foto: Divulgação/UEA

Após várias edições do Vestibular e SIS sem a oferta de vagas para alguns cursos realizados no interior, a UEA irá disponibilizar, nesta edição, novas turmas para os cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia de Alimentos; Tecnologia em Agroecologia, Tecnologia em Produção Pesqueira, Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Agrimensura.

A instituição vai ofertar ainda vagas para 10 municípios que não foram contemplados em certames anteriores: Apuí, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Carauari, Jutaí, Novo Airão, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e São Sebastião do Uatumã.

Resultado

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2022, acesso 2023, e SIS, será divulgada no dia 5 de janeiro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

