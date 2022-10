Vestibular e SIS: UEA aplica provas de Habilidades dos cursos de Dança, Teatro e Música

Manaus (AM) – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza, neste domingo (9), das 8h às 18h, a prova de Habilidade Específica para candidatos aos cursos de Música, Teatro e Dança, que concorrem a vagas no Vestibular 2022, acesso 2023, e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS). As provas têm caráter classificatório e eliminatório, e serão aplicadas na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), na avenida Leonardo Malcher, 1.728, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Os candidatos devem comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado e portar o documento original de identidade oficial com fotografia.

Para os candidatos ao curso de Dança que optaram, no ato da inscrição, por uma das modalidades (Bacharelado ou Licenciatura), compreenderá a avaliação de prática corporal e a avaliação da coreografia, conforme descrito no Anexo III do Edital.

Os candidatos ao curso de Música nas modalidades Bacharelado em Canto, Bacharelado em Instrumento, Bacharelado em Regência, Licenciatura em Canto, Licenciatura em Educação Musical, Licenciatura em Instrumento e Licenciatura em Regência deverão comparecer ao local designado para a realização da prova de Habilidade Específica com antecedência mínima de uma hora do horário fixado.

Os candidatos de Música nessas modalidades devem ainda portar documento original de identidade oficial com fotografia e o instrumento ou material necessário à sua performance, exceto quando o instrumento musical escolhido for o piano.

Os candidatos ao curso de Teatro que optaram, no ato da inscrição, por uma das modalidades – Bacharelado ou Licenciatura –, serão submetidos à prova de Habilidade específica que compreenderá a apresentação de uma cena individual (prova prática) e uma entrevista, conforme descrito no Anexo III do Edital.

Os candidatos que se inscreveram nos cursos de Dança, Música e Teatro, e não comparecerem à prova de Habilidades respectiva, serão eliminados. Desta forma, somente poderá realizar as provas de Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos e Redação o candidato que realizar a Prova de Habilidades.

Medidas sanitárias

Os candidatos deverão seguir as medidas preventivas da Covid-19, distanciamento social e protocolos de higienização. Recomenda-se o uso de máscaras de proteção, principalmente para pessoas com comorbidades, imunossuprimidos e com sintomas gripais.

As listas de convocação dos candidatos para as provas de Habilidades dos cursos de Dança, Música e Teatro do Vestibular e SIS estão disponíveis no site da UEA (www.uea.edu.br).

*Com informações da assessoria

