Operário morre após ter cabeça atingida por barras de ferro em Manaus

O corpo do operário foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML)

Manaus (AM) – Um operário, que ainda não teve o nome divulgado pela polícia, morreu após ter a cabeça atingida por barras de ferros, na tarde desta sexta-feira (4), em uma balsa situada dentro de um estaleiro na rua Nelson Rodrigues, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O acidente comoveu os demais trabalhadores do local.

Segundo informações de funcionários, no momento do acidente, uma peça com vergalhões de ferro estava sendo descarregada de um caminhão para uma balsa, quando acabou despencando durante a manobra e atingiu a vítima.

Foram momentos de desespero para os presentes no local, que prontamente acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, os profissionais apenas constataram o óbito do operário.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local para os procedimentos cabíveis. O corpo da vítima foi periciado e em seguida removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para passar pelo exame de necrópsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

