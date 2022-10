Empresário morre em grave acidente de trânsito no Cidade de Deus

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) está no local e deve apontar as causas do acidente

Manaus – Um homem identificado como Olivier Elias, que tinha 55 anos, morreu na noite desta segunda-feira (10), em um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Olivier que conduzia um veículo modelo Mitsubishi L200, de cor branca, acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra a traseira de um caminhão carregado de bananas. O carro dele ficou destruído.

O homem morreu na hora e o corpo dele ficou preso às ferragens do veículo. Foi necessária a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para o resgate da vítima.

Uma das faixas da via sentido Centro-Bairro ficou parcialmente interditada e o trânsito no local ficou congestionado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local orientando os motoristas.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) está no local e deve apontar as causas do acidente. Há informações que o motorista poderia estar alcoolizado, mas apenas o exame de necrópsia poderá confirmar a informação.

O caso será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) e o corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

