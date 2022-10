Industriário morre em grave acidente de trânsito em Manaus

Manaus (AM) – Um indústriario identificado como Maicon Ramos, de aproximadamente 30 anos de idade, morreu no final da tarde desta segunda-feira (17), por volta das 17h30, após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Buriti, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, Maicon estava motocicleta dele seguindo no sentido Bola da Suframa quando acabou colidindo em uma motocicleta próximo a uma faixa de pedestres.

Com o impacto da colisão, Maicon caiu da própria motocicleta no momento em que passou um caminhão e este o esmagou na pista.

Maicon não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito dele foi constatado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do caminhão abandonou o veículo e fugiu.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Sul de Manaus, que isolaram a área para atuação das demais equipes competentes.

O trânsito ficou com retenção na área e foi necessária a presença de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para orientar os condutores.

Colegas da empresa onde a vítima trabalhava estiveram no local acompanhando a ocorrência. O corpo de Maicon foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

