Militares do Alto Comando do Exército frustraram o presidente Jair Bolsonaro, negando apoio a qualquer tentativa de judicialização da disputa eleitoral favorável à Lula em 30 de outubro.

Na quarta-feira (2), Bolsonaro havia consultado os generais do Alto Comando sobre o seu plano de judicializar o resultado das urnas por conta de Lula ter sido condenado na Operação Lava Jato.

Um general disse à CNN Brasil que entre as Forças Armadas o Exército, por unanimidade, se recusou a avalizar o jogo de contestação da batalha eleitoral, afastando a ideia de intervenção ou golpe de Estado.

Entre Deus e o diabo

Em nova manifestação pública, o líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, na quinta-feira (3), nas redes sociais, que “o diabo quer que o país fique com ódio, com mágoa do Lula, mas isso não acontecerá”.

Segundo ele, o importante agora é perdoar o presidente eleito, aceitar o resultado das urnas e “bola para frente”. Afirmou Macedo: “Nós fizemos nossas escolhas e a escolha foi da maioria, obviamente. Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer”.

“Perdão” dispensado

Ao tomar conhecimento da manifestação de Edir Macedo, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, usou o Twitter para responder ao líder evangélico.

Conforme Gleisi, em vez de Lula, é Macedo quem precisa do perdão de Deus.

“Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila”, tuitou a parlamentar.

Na mira de Moraes

Encerrado o prazo de dois dias, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), deverá cobrar do comandante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Marques, o relatório circunstanciado sobre todas as multas aplicadas contra os proprietários dos veículos que bloquearam rodovias no país.

Moraes estabeleceu que cada infrator teria que pagar multa no valor de R$ 100 mil por hora.

Silas encrencado

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) deverá dar andamento, na quinta-feira (10), ao julgamento do caso de “rachadinha” envolvendo o deputado federal Silas Câmara (Republicanos).

O relator do processo, ministro Luís Barroso, recomendou a condenação do parlamentar, incluindo multa de R$ 15 mil e o ressarcimento de mais de R$ 248 mil corrigidos, além do pagamento das custas processuais.

De acordo com Barroso, se condenado, Silas poderá ser preso por cinco anos e perder o mandato de deputado.

Covid recrudesce

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do Amazonas está preocupada com a nova escalada da Covid-19 no Estado.

São 88 novos casos registrados até 3 de novembro, que muitos atribuem à recente campanha política, que formou absurdas aglomerações entre julho e outubro na capital e no interior.

A Covid já matou 14.358 pessoas no Estado desde 2020.

Prato Cheio

Criado com o objetivo de combater a insegurança alimentar no Amazonas, o programa Prato Cheio segue fazendo a diferença na vida de quem mais precisa.

Até outubro de 2022, os 44 equipamentos de segurança alimentar presentes no Estado já serviram mais de 2 milhões de refeições.

O Prato Cheio foi criado pelo Governo do Amazonas e é gerido pela Seas e pela Aadesam. Ao todo, são 18 unidades localizadas na capital e 26 no interior.

Bernardo Cabral

Conforme propositura do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) e do ex-deputado Josué Neto, o ex-senador Bernardo Cabral foi homenageado ontem com a medalha ‘Jornalista Phelippe Daou pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).

O evento aconteceu no Auditório do Edifício Sede da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, na cidade do Rio de Janeiro.

PEC da Transição

Líderes do Centrão deixaram claro aos articuladores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que votarão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição apresentada pela equipe do novo mandatário, mas com a condição do apoio às pautas de interesse do grupo no Congresso Nacional.

Uma das condições para liberar novos gastos fora do teto é a manutenção do orçamento secreto. A outra é o apoio de Lula ao projeto de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Provas da UEA

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inicia, neste domingo (6), a aplicação das provas de Conhecimentos Gerais do Vestibular 2022, acesso 2023.

Na segunda-feira (7), o processo será finalizado com as provas de Conhecimentos Específicos e Redação. Os portões abrirão às 12h, com fechamento às 12h50 e o certame inicia às 13h (horário de Manaus).

Os candidatos devem ficar atentos quanto ao documento a ser levado no dia das provas: original de identificação – RG, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público.

Energia Limpa

Tramita na Comissão de Finanças, Economia e Orçamento da Câmara Municipal de Manaus (CMM) projeto de lei, de autoria do vereador Lissandro Breval (Avante), que cria a Campanha Energia Limpa.

O PL incentiva a utilização de energia solar, garantindo benefícios ao meio ambiente e reduzindo o valor da conta de energia elétrica da cidade de Manaus.

Amyipaguana

Com o objetivo de fomentar e difundir as diversas expressões culturais dos grupos sociais, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança, neste sábado, a terceira edição da “Amyipaguana – Mostra de Cultura Popular”, às 17h, no Largo de São Sebastião, Centro.

O evento será uma prévia da programação oficial da mostra, a ser realizada de 18 a 26 de novembro. A mostra, não por acaso, será lançada no Dia Nacional da Cultura.

Assembleia Cidadã

Por falar na Aleam, ela é finalista em duas categorias do III Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Os projetos Ação Empreendedora no Amazonas e Educando pela Cultura estão classificados, respectivamente, nas categorias Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais.

O concurso tem como objetivo incentivar políticas públicas que promovam o bem-estar da sociedade, a humanização e a modernização dos serviços legislativos prestados à sociedade.

Multa pesada

A Aleam aprovou projeto de lei da deputada Mayara Pinheiro (Republicanos) que autoriza aplicação de multa para quem depredar um patrimônio público estadual, seja móvel ou imóvel.

O PL prevê que o Estado poderá, por meio da secretaria competente, aplicar multa equivalente ao dobro do valor do dano material causado àquele que pichar, destruir, depredar ou danificar bem móvel ou imóvel integrante do patrimônio público estadual.

Em caso de monumento ou bem tombado, o valor cobrado será o triplo do dano causado.

