O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, disse à agência AFP que o seu país possui cinco bilhões de coroas (cerca de 2,5 bilhões de reais) para destinar ao Fundo da Amazônia

Primeira notícia boa recebida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (30) logo após sua vitória sobre Jair Bolsonaro (PL): a volta do Fundo Amazônia financiado por Noruega e Alemanha para o combate ao desmatamento.

O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, disse à agência AFP que o seu país possui cinco bilhões de coroas (cerca de 2,5 bilhões de reais) para destinar ao Fundo da Amazônia para Conservação Florestal e Proteção Climática. Com Lula, o dinheiro será disponibilizado.

“Conversaremos com a equipe dele (Lula) para preparar as formalidades e montar uma estrutura de gestão”, afirmou o ministro norueguês. “Há quantias significativas congeladas em uma conta no Brasil no Fundo Amazônia, que podem ser desembolsadas rapidamente”.

Em artigo publicado no Le Monde francês, o novo presidente do Brasil, Lula, enfatizou uma série de compromissos à comunidade internacional como forma de fortalecer as relações multilaterais desprezadas pelo governo Bolsonaro.

A proteção da Amazônia é um dos compromissos assumidos pelo novo chefe executivo brasileiro, que também destacou o fim do negacionismo no país e a necessidade de “paz e unidade de nossa sociedade”.

“A emergência climática, o aumento das desigualdades e as tensões geopolíticas revelam a gravidade da crise que afeta nosso planeta. Infelizmente, Jair Bolsonaro continuou a agravar essa situação, mas isso não vai continuar”, escreveu Lula.

Omar e Marcelo

Conforme o jornal Estadão, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende aumentar de 23 para 34 o número de ministérios a partir de janeiro de 2023.

Dois políticos amazonenses despontam como prováveis nomes para ocupar pastas importantes na Esplanada dos Ministérios. São eles o senador Omar Aziz e o ex-deputado federal Marcelo Ramos, ambos pertencentes ao PSD.

Apoio no Congresso

Sem perda de tempo, Lula já caiu em campo visando a celebração de acordos para construir uma base sólida no Congresso Nacional.

Ele deverá estabelecer negociações, principalmente, com PP, PL e Republicanos, partidos que formam a base de sustentação do atual presidente Jair Bolsonaro.

Lula está ciente de que não poderá extinguir, pelo menos imediatamente, o orçamento secreto, e por isso buscará um arranjo para que deputados e senadores direcionem os recursos a uma lista de projetos prioritários do governo.

Simone em alta

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é dada como certa no primeiro escalão do novo governo lulista.

Ela poderá comandar a pasta da Educação em nome da “frente ampla” com que o novo presidente quer fortalecer o governo.

Povos Originários

Lula também está determinado a criar o Ministério dos Povos Originários e dar nova configuração às pastas Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Cultura, Cidades, Igualdade Racial, Pesca, Direitos Humanos e Mulheres.

Ele deverá desmembrar o Ministério da Economia, rebatizando-o como Fazenda e recriando os Ministérios de Planejamento e Gestão, além de Indústria e Comércio.

Reforma à vista

Depois da acachapante vitória sobre o senador Eduardo Braga (MDB), o governador Wilson Lima (União Brasil) disse à imprensa que vai se dedicar a estudos visando a realização de uma reforma administrativa em seu governo.

A reforma é considerada necessária para o incremento de projetos arrojados, inclusive, envolvendo a bioeconomia, em 2023.

Terminais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, vem reforçando o serviço de limpeza pública em todos os terminais da cidade, por onde passa diariamente um grande fluxo de pessoas.

Cerca de dez servidores realizam a lavagem que ocorre no turno da noite para não atrapalhar as pessoas que usam as plataformas para locomoção.

Nos terminais, os trabalhos de varrição e recolhimento de lixo são diários, com equipe fixa em cada espaço para atender a demanda.

“Cabeça erguida”

De acordo com a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), o presidente Jair Bolsonaro deixará o comando do Palácio do Planalto “de cabeça erguida”.

“Perdemos uma eleição, mas não perdemos o amor pelo nosso país. Bolsonaro deixará a Presidência da República em janeiro de cabeça erguida, com a certeza do dever cumprido e amado por milhões de brasileiros”, disse Damares no Twitter.

Descer do palanque

Para o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), passada a guerra eleitoral entre lulistas e bolsonaristas, todos precisam descer do palanque e entender que são apenas brasileiros com o dever de se unir pelo país.

Com o reconhecimento do presidente leito pelas principais nações do mundo, é necessário agora deixar de lado “a agressividade” e trabalhar de forma unida pelas mudanças que terão que ser implementadas, prega Serafim.

Imunização

A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar 83 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana até sexta-feira (31), distribuídos em todas as zonas da cidade.

A campanha, coordenada pela Semsa, oferta desde a primeira dose até a quinta dose, conforme os públicos e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Braga reconhece

Em vídeo, o senador Eduardo Braga (MDB) divulgou mensagem em que reconheceu a vitória do governador Wilson Lima no segundo turno das eleições no Amazonas.

Na mensagem, o senador também fez questão de destacar o desempenho de mulheres como a sua vice, Anne Moura (PT), e Carol Braz (PDT), na disputa eleitoral deste ano.

Caminhoneiros

Wallace Jardim, conhecido como Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), atribuiu a paralisação dos caminhoneiros, que causou transtornos em 11 estados brasileiros no último final de semana, a apoiadores radicais do presidente Bolsonaro inconformados com a derrota de domingo (30).

Dividido, o movimento não deve prosperar, disse “Chorão”, que é contrário à paralisação que incomodou estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Pará.

Golpe militar

Nas redes sociais, sobretudo no Twitter, apoiadores de Jair Bolsonaro, que não aceitam a vitória de Lula, pediram a deflagração de um golpe militar no país.

Eles também apoiam o bloqueio de estradas feito por caminhoneiros que rejeitam Lula.

