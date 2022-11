Homem é preso com 378 kg de cocaína em barco no Rio Solimões

Durante a operação Hórus/Fronteira Mais Segura, um homem de 39 anos foi preso no Rio Solimões, no município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), no início da tarde de sábado (5).

Na ação, os policiais apreenderam aproximadamente 378 kg de entorpecentes (cocaína), uma embarcação regional, um bote de seis metros e um motor Yamaha 40 HP.

De acordo com o relatório policial, os agentes receberam a denúncia por meio do patrulhamento fluvial. A atuação conjunta da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE-AM) e da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Amazonas (COE-PMAM), com o apoio do 5⁰ Batalhão de Polícia Militar de Codajás (BPM), resultou na abordagem da embarcação “Chefinho 2”, onde foram localizados os itens apreendidos.

A ação, que conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Estado, e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, gerou, na última apreensão, o prejuízo de R$ 11.630.000,00 (onze milhões e 630 mil reais) ao crime organizado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à sede da DRE-AM, para que os procedimentos cabíveis fossem tomados e o homem foi apresentado no 78° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

