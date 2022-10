“Buda”e comparsas são presos com drogas na Cachoeirinha, em Manaus

Manaus (AM) – Após denúncias anônimas, um homem identificado como Roberto Paes de Oliveira Filho, conhecido como “Buda” e mais quatro comparsas, dentre eles, uma mulher, foram presos na noite desta quinta-feira (27), no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Ele estavam com várias porções de drogas.

De acordo com a equipe da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento da abordagem policial, “Buda” tentou fugir ao entrar na casa de uma mulher, mas ainda assim, acabou preso.

Tentativa de suborno frustrada

“Conversamos com essa mulher questionando sobre o paradeiro do indivíduo e ela colaborou informando que ele estava no interior do imóvel. Encontramos várias porções de entorpecentes na casa dela e demos voz de prisão em flagrante à ela e mais três suspeitos”, informou o sargento Fabrizio Costa.

“Buda” tentou subornar os policiais oferecendo R$ 10 mil em dinheiro, mas eles não aceitaram e o prenderam.

De acordo com a polícia, na ação foram apreendidos aproximadamente 1 kg de droga, cigarros de maconha, pinos de cocaína e cabeças de oxi.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ainda não há informações se os envolvidos possuem passagem pela polícia.

Os criminosos devem passar por audiência de custódia e irão ficar à disposição da Justiça no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis na Zona Sul de Manaus.

