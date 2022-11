Pesquisa aponta que 87% dos brasileiros acredita que Seleção vai conquistar o Hexa

No país do futebol, mais de 220 milhões de brasileiros palpitam sobre a escalação, mas uma coisa estimula os brasileros: a certeza do Hexa

O treinador Tite acaba de divulgar a escalação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2022. Alguns nomes já eram esperados, outros foram surpreendentes, como por exemplo, Daniel Alves e Everton Ribeiro.

No país do futebol, mais de 220 milhões de brasileiros palpitam sobre essa escalação, mas uma coisa a população está otimista, com a vitória da Seleção no Mundial, rumo ao Hexa. E você, também está otimista? Acompanhe a pesquisa:

Quem leva a taça esse ano?

O Brasil aparece com 87% de crença em ser hexacampeão.

Logo depois, vem a Alemanha (4%),

Argentina e França com (2%, cada) e

apenas 1% dos votos para Inglaterra, Espanha ou Portugal,

Para saber como está a poucos dias de um dos eventos mais esperados do ano, a empresa de pesquisa apresenta ainda estudo sobre a expectativa do brasileiro para o grande campeonato mundial. Com mais de 2400 brasileiros respondentes, a pesquisa “Copa do Mundo 2022” aponta comportamentos, preferência por seleções, hábitos e formas de consumo de produtos e serviços durante o período.



“A Copa do Mundo é o campeonato que move a todos, mesmo aqueles que não são adeptos ao futebol. O brasileiro está otimista para o evento, confiando na seleção brasileira e aguardando o título do Hexa. A data movimenta tanto o comércio quanto as relações interpessoais, sendo um momento para as marcas promoverem seus produtos, promoções e ofertas, além de incentivarem a esperança e a coletividade”, diz Ligia Mello, coordenadora da pesquisa e sócia da Hibou.

A Copa do Mundo 2022 acontece no Qatar com 64 partidas e 32 Seleções Mundiais participantes.

Momento de união

Acompanhar o campeonato mundial apresenta diferentes preferências de companhia.

68% afirmam que vão ver os jogos com familiares;

39% com amigos;

35% com seus animais de estimação;

11% sozinhos;

4% com desconhecidos em bares ou eventos. 9% ainda não se decidiram.

E os preparativos? Deixar pra última hora?

Quase ¼ dos brasileiros entrevistados decidem como vão acompanhar as partidas apenas no dia dos jogos e não se preparam com antecedência;

Dentre aqueles que realizam um planejamento, 22% organizam a casa comprando comidas e bebidas, 16% programam com amigos e familiares de forma antecipada e 3% reservam lugares em bares;

Já 39% acabam por trabalhar normalmente e param apenas durante a partida, enquanto 31% permanecem em casa para assistir de forma tranquila;

25% não possuem nenhum tipo de folga e tentam acompanhar os jogos da maneira que conseguirem.

Mix de sensações

A maioria dos brasileiros afirma que:

A animação durante o período das partidas é o melhor do campeonato e o que move o momento (52%).

Além disso, 21% acreditam que o resgate da esperança é um fator positivo. As folgas durante o período da Copa motivam a animação:

15% dos entrevistados dizem gostar por não trabalharem no horário dos jogos. A oportunidade de estar em boas companhias também entra para a lista de fatores positivos:

10% afirmam que rever amigos e parentes é a melhor parte da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, entre as piores vivências, foram citados os barulhos dos fogos de artifício

(74%) e o medo de um “7×1” acontecer novamente (33%), episódio vivido na Copa do Mundo 2014, em partida do Brasil contra a Alemanha.

Para 36%, o pior é o excesso do consumo de bebidas alcoólicas, e 17% consideram que trabalhar durante os jogos é a pior parte.

Consumo para curtir a Copa do Mundo

Quase metade dos brasileiros (49%) afirma que não comprarão nada de especial para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022.

Mas entre os que vão comprar:

Roupas nas cores verde e amarelo estão no topo da lista para 27%; seguidas de camisas da Seleção Brasileira (26%), acessórios como óculos, bonés e chapéus (16%),

Enfeites para casa/rua/bar (12%), cornetas e apitos (11%).

A aquisição de novos aparelhos de televisão está no radar para 3% dos brasileiros. Mesmo sendo uma parcela aparentemente pequena, representa um número significativo de lares.

Promoções

Durante o período pré e durante a Copa do Mundo, há diferentes ofertas para os consumidores.

46% afirmam gostar dos descontos oferecidos nas compras do período;

34% gostam das promoções ao estilo “Pague 3 e leve 4”;

e 5% gostam de kits promocionais para churrasco.

As marcas top-of-mind da Copa do Mundo

Quando perguntados espontaneamente sobre os patrocinadores da Copa do Qatar, os entrevistados listaram:

Cola-Cola como a marca mais lembrada (42%) durante o período dos jogos.

A multinacional é seguida pela Nike com 17%,

Guaraná Antártica com 12%,

Banco Itaú com 11%.

O fim do bolão?

Nesta Copa do Mundo os brasileiros foram categóricos:

78% afirmam que não vão participar de bolões de apostas.

O álbum deste ano, com preço acima do esperado, ficou fora do alcance da maioria da população.

Apenas 20% aderiram à prática em 2022.

