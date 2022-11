Representando o AM, atleta de judô participa de Seletiva Nacional

Manaus (AM)- O atleta amazonense Victor Maximus embarca nesta quinta-feira (10), rumo a Porto Alegre, onde acontece a Seletiva Nacional de Judô, projeto Paris 2024. O judoca contou com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), para participar da competição, que visa as Olimpíadas de Paris, em 2024.

“O Victor é um grande nome do esporte amazonense, não tenho dúvidas de que será nosso representante nas Olimpíadas de Paris, além de ser exemplo para outros atletas. Por isso, o Governo do Amazonas tem dado todo suporte para que ele leve a bandeira do nosso estado em competições nacionais e internacionais”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A Seletiva é organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e ocorre em mais duas etapas até a formação para seleção olímpica de 2024. Para Victor Maximus, que será o único representante do Amazonas na competição, disputando na categoria Pesado, o campeonato é o primeiro passo para a realização do seu maior sonho.

“O sentimento é o melhor possível. Desde o dia que recebi a notícia de que iria representar o Amazonas nesta seletiva, pude ter certeza que o trabalho que estamos fazendo está dando certo. A cada competição de que participo, é uma superação e um passo para chegar às Olimpíadas e ser campeão”, ressaltou Victor Maximus, atleta de 18 anos.

O evento reúne 200 judocas de diversas regiões brasileiras, disputando com a elite nacional por uma vaga na seleção olímpica. Em parceria com as federações estaduais filiadas a CBJ, a seletiva consiste em desenvolver que os atletas estejam sempre bem ranqueados em suas categorias.

“Ficamos felizes com os resultados que o Victor alcançou para chegar nessa competição. Conseguiu o índice, pontos no ranking, e será nosso representante nessa seletiva. Agradecemos todo apoio que recebemos da Faar e estamos otimistas que ele se classifique para as Olímpiadas”, comentou David Azevedo, presidente da Federação de Judô do Amazonas (Fejama).

