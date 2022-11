Pedro, do Flamengo, celebra convocação pedindo a namorada em casamento

Rio de Janeiro (RJ) – Pedro, atacante do Flamengo, comemorou a convocação para a Copa do Mundo pedindo a namorada em casamento, com transmissão ao vivo na FlaTV. O jogador se ajoelhou e entregou a aliança para Fernanda Nogueira, que prontamente aceitou o pedido.

“É um dia para ficar marcado na história mesmo, muito especial. Deixei esse dia mais especial ainda. Um sonho que eu realizei desde criança, ela vem me ajudando bastante a me tornar um homem de Deus, um grande profissional. Nos momentos difíceis ela me ajudou também, então quis deixar essa data ainda mais especial”, disse Pedro.

“Eu realmente não esperava, eu não sei nem mais o que falar”, disse Fernanda, claramente surpresa com a atitude do agora noivo.

Os jogadores chamados se apresentarão na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro, em Turim, na Itália, onde a Seleção Brasileira vai treinar por cinco dias, no CT da Juventus, antes de viajar para o Qatar (dia 19 deste mês). A comissão técnica chega na cidade italiana entre os dias 12 e 13.

A Seleção estreia na Copa no dia 24, às 15h (horário de Manaus), contra a Sérvia. Na sequência, enfrenta a Suíça, no dia 28, às 12h. Para encerrar a participação no Grupo G, ela duela com Camarões, no dia 2 de dezembro, às 15h.

*Com informações de Lance

Leia mais:

Tite divulga convocados da seleção brasileira para a Copa do Catar; veja lista

Rayssa Leal, a ‘Fadinha’, é campeã mundial de skate no Rio de Janeiro

Pesquisa aponta que 87% dos brasileiros acredita que Seleção vai conquistar o Hexa