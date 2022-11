Manaus (AM)- Multicampeão pelo Flamengo e detentor de recordes como o de maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, com 28 gols marcados na competição continental, o atacante , Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, ficou de fora da lista final dos 26 jogadores convocados pelo técnico Tite para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, que inicia no próximo dia 20 de novembro.

O anúncio da convocação foi feito nq última eegunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O número de convocados é maior que os habituais, ao todo serão 23, devido ao contexto da pandemia da covid-19 e das cinco substituições autorizadas pela Fifa. A ausência do camisa 9 na lista de jogadores gerou críticas e revolta pela decisão por parte da população brasileira e também amazonense.

Por meio das redes sociais, o comentarista e ex-futebolista Neto também criticou a convocação de Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, ao invés de Gabigol. “Falta de respeito convocar o Martinelli e não chamar o Gabigol, que não para de ser decisivo na carreira. Uma das maiores injustiças da história da Seleção”, afirmou o craque.

Considerado o grande injustiçado na lista da Copa, o jogador do Flamengo marcou 151 gols depois da Copa de 2018. Nenhum dos atacantes chamados por Tite marcou tantas vezes nesse período. Ele também igualou a marca de Zico, ídolo flamenguista, com quatro tentos marcados em finais do torneio. Para o jornalista esportivo Leanderson Lima, 41 anos, a ausência de Gabigol na lista do Tite é simplesmente inacreditável.

“É como se o atacante do Flamengo jogasse handebol, vôlei ou praticasse ginástica artística. Nenhum atacante brasileiro marcou mais gols entre 2018 e 2022 do que o Gabriel Barbosa. Ele fez 148 vezes. É um atacante que gosta de jogo grande. Marcou quatro gols e três finais de Libertadores. Quantos jogadores brasileiros têm essa marca na história do torneio? Nenhum! A única justificativa pode ser o jeito marrento dele. Só que futebol não é convento. Em decisões você precisa de jogadores que tenham esse perfil, que tenham malandragem. O último atacante do Brasil em Copa foi o Gabriel Jesus. Ele, com todo jeito de bom moço que tem, saiu do Mundial sem marcar um mísero gol. Foi deprimente”, descreveu.

Desde que assumiu em 2016, o treinador Tite garantia com frequência que só convocaria os jogadores que estivessem no melhor momento da carreira. Em contrapartida, a convocação de Daniel Alves, que está com 39 anos também gerou revolta e contestação aos torcedores, não pela idade, mas pela performance que vem exercendo. Sem jogar há cerca de dois meses no por conta da falta de calendário do Pumas, do México, nos dois clubes anteriores que passou, Dani já apresentava uma queda de desempenho.

“A convocação de Daniel Alves é bizarra, injustificável, ela humilha os atletas da posição que atuam no Brasil e fora, e que estão em alto nível, competindo. É como se não tivéssemos ninguém em condições de assumir o posto. O que não é verdade. A última vez que o Daniel Alves jogou pra valer foi nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado. Para essa Copa do Mundo, ele foi convocado pelo nome, pela história que tem ou talvez porque seja um bom animador de vestiário. Pelo futebol que apresenta hoje, definitivamente não foi”, destacou Leanderson Lima.

Apaixonado por futebol desde criança, em especial, pelo time do coração, o Flamengo, o autônomo Airton Castro, de 28 anos, não poupou palavras para demonstrar o descontentamento com a decisão do técnico Tite. Para ele, ao ver a convocação, acredita que o sentimento de todo Flamenguista foi o mesmo.

“O Gabi caberia naquela seleção tranquilamente e ficamos um pouco triste porque ele merecia estar entre os 26 jogadores que vão ao Qatar. É difícil entender a cabeça do Tite. Se for ver os números do Gabi nos últimos quatro anos são bem melhores do que Gabriel Jesus, por exemplo. A partir disso entram várias especulações, talvez por conta do comportamento mais explosivo e a falta de controle em algumas situações de jogo. Há pessoas que dizem que é mais uma questão do Tite levar jogadores que ele tem mais confiança e sua chamada ‘panela’ mesmo. A convocação do Daniel só trouxe motivos para realmente acreditar que há uma panela dentro da seleção. É um jogador de muito renome mas, no momento, não deveria ir pra seleção”, pontuou.

Confira a lista com os convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes

Neymar – PSG

Vinicius Júnior – Real Madrid

Antony – Manchester United

Rodrygo – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Pedro – Flamengo

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli – Arsenal

