Manaus (AM) – A influência que as figuras paternas têm sobre os filhos é inquestionável. Alguns herdam o gosto musical, traços comportamentais e, principalmente, grande parte tem a paixão por um clube de futebol desde o berço. Neste Dia dos Pais, comemorado hoje (14), o Amazonas Em Tempo mostra o que, para um pai, é um dos maiores orgulhos: ver o filho compartilhando da mesma paixão pelo futebol.

De geração em geração, alguns pais apresentam para os filhos o mesmo que os foi ensinado quando eram crianças, como é o caso do motoboy Osman dos Santos, de 28 anos. Apaixonado por futebol desde criança por influência do pai, Osman agora apresenta ao filho, o pequeno Miguel Nathã de Souza, de 5 anos, a paixão pelo esporte, em especial, pelo time do coração, o Flamengo.

A primeira conexão do manauara com o esporte foi por meio do carioca Clube de Regatas do Flamengo, o que considera como um “amor à primeira vista”. Para o manauara, não existem palavras o suficiente para explicar sobre o orgulho que sente ao ver o filho dividindo essa mesma paixão pelo time do coração.

Osman e o filho amam o clube de Regatas do Flamengo

“Meu pai é flamenguista, por ele comecei a acompanhar os jogos e foi aquele amor à primeira vista. Venho passando esse amor para meu filho e hoje ele já fica super feliz com as vitórias. Consigo ver a felicidade dele quando estou assistindo ao jogo e comemoro ainda mais por ele estar ali comigo gritando, pulando e festejando”, comentou.

Por não ter conseguido seguir a carreira profissional como jogador de futebol, agora o motoboy projeta os sonhos que não realizou no filho e defende a prática esportiva como um dos pontos principais para “driblar” os perigos da sociedade. Ele acredita que o esporte tem influência direta na formação de caráter e na qualidade de vida.

“Eu tinha esse sonho de me tornar jogador de futebol. Acho que todas as crianças um dia já pensaram em se tornar. Eu amo ver ele gostando de futebol. Em breve vou colocá-lo em uma escolinha. O esporte é vida, ainda mais nos dias de hoje com o mundo violento em que estamos vivendo”, destacou.

Com o amor marcado na pele, o torcedor do “Mengão” fez uma tatuagem em alusão à paixão que sente pelo clube carioca. Descrevendo a relação com o time como uma religião, Osman destaca que não mediu esforços para “carimbar” a paixão no corpo quando teve a chance.

Foto: acervo pessoal

“Flamengo é como uma religião. Se ganha, a gente dorme e acorda bem, se perdemos são outros quinhentos. Sempre tive esse desejo de fazer a tatuagem e quando sobrou um ‘dinheirinho’ do brasileiro aproveitei a oportunidade e deixei marcado no corpo”, explicou.

Para ele, os momentos mais marcantes que já vivenciou envolvem os em que estava ao lado do filho comemorando as conquistas do time Rubro-Negro.

“Tem sido uma experiência única na minha vida e que possamos finalizar o ano comemorando títulos. Lá na frente, vou poder lembrar meu filho que, aos 5 anos, estava ali comigo assistindo e comemorando”, completou.

Pais e filhos no esporte

Tal pai, tal filho! Para alguns atletas, a inspiração pela trajetória do pai nos esportes é tanta que seguir os passos da figura paterna e atuar nas mesmas modalidades foi a melhor opção a se seguir.

Bernardinho e Bruninho (vôlei)

Bernardinho e o filho, Bruninho (Foto: Getty Images)

Bernardo Rezende, o Bernardinho, é ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Com ela, foi campeão mundial, olímpico e da Liga Mundial. Bruno Mossa de Rezende, mais conhecido como Bruninho, seu filho, é levantador da seleção, campeão mundial, medalhista olímpico e, atualmente, joga também no Modena, na Itália.

Michael e Mick Schumacher (Automobilismo)

Michael e Mick Schumacher (Foto: reprodução/Internet)

Michael Schumacher é um ex-automobilista alemão, sete vezes campeão da principal categoria do automobilismo, detém inúmeros recordes, incluindo voltas mais rápidas, maior número de campeonatos e mais corridas ganhas em uma única temporada – 2004. Seguindo os passados do pai, Mick Schumacher é um automobilista alemão que atualmente compete na Fórmula 1 pela equipe Haas.

Muhammad e Laila Ali (Pugilismo)

Muhammad e Laila Ali (Foto: Jason Reed/Reuters)

Cassius Marcellus Clay Jr., mais conhecido como Muhammad Ali-Haj, foi um dos melhores desportistas pugilista estadunidense da história do esporte e eleito “O Desportista do Século” pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999. Muhammad é pai de Laila Ali que, em 2002, se tornou campeã mundial na categoria supermédio da modalidade.

Dell e Stephen Curry (Basquete)

Stephen e Dell Curry (Foto: Getty Images)

Wardell Stephen Curry II é um jogador norte-americano de basquete profissional que atualmente joga pelo Golden State Warriors, disputando a NBA. Considerado como o melhor arremessador da história do esporte, Stephen segue os passos do pai, Wardell “Dell” Stephen Curry, ex-jogador norte-americano de basquete que atuava como ala-armador na NBA. Ele se destacou jogando pelo Charlotte Hornets, onde ele é o segundo maior pontuador e é o segundo em cestas de três pontos na história da franquia.

Nelson e Nelson Piquet Jr. (Automobilismo)

Nelson Piquet e Nelson Piquet Jr (Foto: Andrew Ferraro/GP2 Media Service

Tricampeão considerado um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, o ex-automobilista Nelson Piquet foi um dos maiores nomes do Brasil na modalidade. O filho do esportista, Nelson Piquet Jr, resolveu dar continuidade a carreira do pai e pretende fazer história nas pistas.

Edição Web e pauta: Bruna Oliveira

