Homem é executado a tiros no bairro Aparecida

Manaus (AM) – Um homem até o momento não identificado pela polícia foi brutalmente assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (9), por volta das 21h, na avenida Leonardo Malcher, no bairro Aparecida, na Zona Sul de Manaus. O crime chocou moradores da área.

Segundo informações de testemunhas repassadas aos policiais do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Sul, a vítima havia acabado de comprar uma marmita e estava descendo a via pública quando foi surpreendida por um homem que desceu de um veículo não identificado de cor prata e efetuou vários tiros contra ele.

A vítima ainda tentou correr do criminoso, mas ferida, acabou caindo em uma calçadas das proximidades e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atestou o óbito dele.

O suspeito fugiu sem ser identificado. O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação dos demais órgãos competentes e dezenas de curiosos acompanharam os trabalhos policiais.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica vai realizar imagens fotográficas e recolher cápsulas que foram deixadas na localidade para levantar indícios que possam ajudar a identificar a dinâmica do crime. Em seguida, o corpo será removido por equipes do Instituto Médico Legal.

A motivação do caso até o momento é desconhecida e testemunhas devem ser ouvidas durante as diligências. A investigação do crime está a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que esteve no local do crime.

