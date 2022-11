Prefeito David Almeida alinhas construção de duas novas UBSs de grande porte em Manaus

Manaus (AM) – Duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) serão construídas em Manaus. Uma delas ficará localizada no bairro Compensa, Zona Oeste, e a outra no São José, Zona Leste da capital amazonense. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na manhã desta quarta-feira (9), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

David Almeida planeja construir e entregar 15 unidades de saúde até o final de seu mandato. Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

As duas unidades terão porte 4, ou seja, o de maior padrão a compor a rede de assistência da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que oferece estrutura de dois pisos e área construída superior a 1,2 mil metros quadrados.

Nelas, estão projetadas pela Prefeitura de Manaus, realizar até 1,2 mil atendimentos diários, com serviços de atenção primária à saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, visitas domiciliares, acompanhamento de programas sociais e ações de promoção e assistência à saúde materno-infantil, do adolescente, do adulto e do idoso.

Com o início das obras das duas UBSs, aumenta para dez o número de unidades de saúde de grande porte em construção, das quais oito são viabilizadas pelo modelo de parceria público-privada.

“Vamos cobrir essas áreas que possuem vazios assistenciais, estamos melhorando essas estruturas para dar uma melhor condição de atendimento para a população da cidade de Manaus, e isso dá um salto de qualidade muito grande na saúde básica da nossa cidade”, garantiu Almeida.

De acordo com o prefeito, no total, serão construídas 15 unidades deste tipo, visando ampliar o acesso dos usuários aos serviços básicos de saúde nas zonas Urbana e Rural, além de cobrir vazios assistenciais, levando assistência e atendimento até às populações que vivem em locais ainda descobertos ou com oferta insuficiente de serviços.

“Agradecemos ao prefeito David, onde a cada dia ele fortalece e compõe uma rede de assistência melhor para nossa cidade. Temos esse objetivo de continuar ampliando os atendimentos para oferecer mais segurança e qualidade nos serviços de assistência e prevenção à população”, enfatizou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

As unidades com obras já iniciadas irão atender a população da região do Parque das Tribos, São Francisco, Novo Aleixo, Viver Melhor no Lago Azul, Parque Mosaico, Nova Cidade, Morro da Liberdade e Tarumã.

Novas UBSs

As duas novas unidades compõem o conjunto de 100 obras programadas pela atual gestão para ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS) na capital, e estarão localizadas na rua Piracutu, s/nº, no bairro São José Operário (Área Institucional A3, loteamento Colina do Aleixo) e na rua 23 de Dezembro, Compensa 2.

Com mais 50 ambientes, distribuídos em dois pisos, as unidades contam com recepções, salas de espera, consultórios médicos, consultórios odontológicos, consultório farmacêutico, escovódromo, farmácia, posto de coleta de exames e salas de vacina, inalação, procedimentos, acolhimento, observação, curativos, lavagem, esterilização, além de ambientes administrativos e multifuncionais.

*Com informações da assessoria

