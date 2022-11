Alex, Deborah, Moranguinho e Ruivinha de Marte formam a oitava Roça

A oitava roça foi formada na noite desta quarta-feira (9) e desta vez, Moranguinho, Alex, Deborah e Ruivinha de Marte disputam e preferência do público. Babi é a nova fazendeira.

No Fazendão, as três aliadas do Grupo B se enfrentaram em um desafio que exigiu sentidos apurados, agilidade e inteligência. Isso porque, as roceiras encararam uma prova em três etapas, que testaram a audição, visão e o tato.

Cada rodada era composta por duas tarefas fixas, sendo que a primeira delas era completar frases dentro do tempo estipulado para somarem pontos. Depois disso, elas tiveram que “chutar os boletos para longe”, e quem conseguisse marcar três gols primeiro garantia uma pontuação extra.

Porém, a cada rodada, um dos sentidos era testado, e elas tinham que formar as palavras correspondentes ao que ouviram, viram e tatearam. A prova foi cheia de adrenalina, e disputadíssima!

