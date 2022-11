Um ano sem Marília Mendonça: veja as 10 músicas mais tocadas dela

A cantora, que morreu aos 26 anos, num trágico acidente aéreo em Minas Gerais, deixou sua marca no sertanejo

Neste sábado (5), faz um ano da morte da Marília Mendonça. A cantora, que morreu aos 26 anos, num trágico acidente aéreo em Minas Gerais, deixou sua marca no sertanejo, sendo chamada ainda hoje como Rainha da Sofrência.

Ela havia embarcado num táxi aéreo em Goiânia até Minas, onde faria um show à noite. Não houve sobreviventes no acidente.

Com Marília morreram o produtor Henrique Ribeiro e seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, além dos tripulantes.

O Ecad homenageia a memória dessa compositora, violonista e cantora que, apesar de jovem, deixou um acervo de 335 canções para a história. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição fez um estudo sobre seu legado musical.

Um dos levantamentos apontou o ranking das músicas mais regravadas de autoria de Marília e três canções empataram em primeiro lugar, com 19 gravações cada: “Calma”, “O que falta em você sou eu” e “Infiel”. Ela teve suas músicas gravadas 444 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad, um dos maiores da América Latina.

Seus herdeiros ainda receberão os direitos autorais de suas canções até 5 de novembro de 2091, como prevê a Lei de Direitos Autorais (9.610/98).

Veja o ranking das 10músicas de autoria de Marília Mendonça mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos, no Brasil.

1 – Até você voltar – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

2 – Calma – Marilia Mendonça / Fred Willian / Elcio Di Carvalho / Daniel Gustavo

3 – Infiel – Marilia Mendonca

4 – Faça ela feliz – Marilia Mendonça / Daniel Rangel / Juliano Tchula / Maraisa

5 – A flor e o beija flor – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

6 – Amante não tem lar – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

7 – De quem é a culpa – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

8 – É com ela que eu estou – Marilia Mendonça / Juliano Tchula / Frederico Nunes / Del Vecchio

9 – Presto pouco – Marilia Mendonça / Juliano Tchula / Gabriel Agra

10 – Bonde dos solteiros – Marilia Mendonça / Juliano Tchula / Daniel Gustavo

*Com informações do Uol