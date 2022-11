Aaron Carter é encontrado morto aos 34 anos

De acordo com o site TMZ, o corpo do irmão de Nick Carter foi encontrado na banheira de sua casa, na Califórnia

O cantor e ator Aaron Carter morreu neste sábado (5) em sua casa, em Lancaster, na Califórnia (EUA), aos 34 anos. De acordo com o site TMZ, o corpo do irmão de Nick Carter foi encontrado em sua banheira.

Fontes da polícia informaram ao site que a corporação recebeu uma ligação para o 911 às 11h deste sábado, avisando que um homem havia se afogado na banheira.

Cantor mirim, Carter lançou seu primeiro álbum em 1997. Em 2000, ele lançou Aaron’s Party (Come Get It), seu álbum mais vendido. Seu último álbum de estúdio, Love, foi lançado em 2018.

Carter também teve trabalhos na televisão, tendo participado de séries como Encrencas em Família, Sétimo Céu e Angie Tribeca. Ele deixa o filho, Prince.

*Com informações do Metrópoles