Homem é executado a tiros enquanto andava em rua no Novo Aleixo

Manaus (AM) – Uma caminhada pela rua Rio Amazonas terminou no assassinato a tiros de Ramond Gillian da Silva, de 37 anos, na noite de sábado (26), no bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus.

Segundo a equipe policial da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, Ramond estava caminhando pela via quando criminosos, em um carro de cor vermelha, avistaram a vítima e a seguiram.

Ramond, ao perceber que estava sendo seguido, correu. No entanto, os suspeitos o alcançaram e dispararam vários tiros na cabeça dele.

O homicídio assustou os moradores da rua Rio Amazonas e a área foi isolada pela equipe policial. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

A motivação do crime é desconhecida, mas, pelos traços, indica que pode ser uma execução por conta do tráfico de drogas. Cabe à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigar o crime.

