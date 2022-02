Homens são mortos a facadas pelas mulheres durante briga em Manaus

Manaus (AM) – Em menos de 24 horas e em lugares distintos de Manaus, duas mulheres são suspeitas de matar a facadas os companheiros, após uma briga.

Alzinei Guimarães de Souza, de 42 anos, morreu com uma facada no pescoço dada pela própria companheira. O caso aconteceu na noite de sexta (25), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

Segundo o BO, registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Alzinei estava discutindo com a namorada e, em um momento de raiva, ela desferiu um golpe de faca no

pescoço dele.

O homem ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Mulher presa em flagrante

Já na Travessa Sol Nascente, bairro Tarumã-açu, zona Oeste, Antônio Jorge da Silva Gomes, 36 anos, morreu a facadas nesta sexta-feira (25). A vítima foi morta pela companheira após uma briga do casal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a mulher, de 36 anos, foi presa pela suspeita do homicídio do companheiro. Ainda conforme informações do BO, os moradores, que testemunharam o crime, informaram à equipe policial que a suspeita fugiu e se escondeu próximo ao local.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, na ocasião do crime, o casal estava sob efeito de bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão.

“Durante o desentendimento, Karina desferiu um golpe de faca na axila de Antônio Jorge, e fugiu do local com os filhos. Após denúncias anônimas, nossas equipes de plantão iniciaram as diligências e conseguiram localizar a suspeita no mesmo bairro”, relatou o delegado.

Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram a mulher em uma chácara nas proximidades da residência do casal, onde aconteceu o crime.

Briga entre casal termina com mulher esfaqueada

Na madrugada deste sábado (26), uma briga entre um casal terminou com uma mulher esfaqueada na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis.

Os dois estavam discutindo quando o homem esfaqueou a esposa na barriga. A mulher, não identificada, agonizou com a dor até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu, que a levou para um hospital da cidade.

O suspeito do crime está em regime semiaberto, pois usa tornozeleira eletrônica. Ele ambém recebeu atendimento do Samu devido a um ferimento na cabeça.

