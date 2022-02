Homem é morto com 10 tiros no rosto dentro de barbearia em Manaus

Manaus (AM) – Mais um homicídio foi registrado em Manaus na manhã deste domingo (27). Lucas da Costa Alves, 20 anos, foi morto com 10 tiros no rosto, enquanto esperava para cortar o cabelo dentro de uma barbearia, na Alameda Esperança, Invasão Fátima 2, no Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus.

Segundo os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Lucas foi morto quando estava aguardando a vez para cortar o cabelo. Dois criminosos invadiram o local e mandaram todos saírem, com exceção de Lucas, que aparentemente, estava marcado para morrer.

Assim que os clientes saíram, os criminosos dispararam contra o rosto de Lucas, que sem chance de defesa, morreu no local.

Como o local é nas proximidades da residência dele, familiares souberam do crime e se desesperaram com o corpo de Lucas no chão. A mãe da vítima chorava desolada com a perda do filho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas somente atestou a morte da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

