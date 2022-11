Homem é executado a tiros por “pistoleiros” no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Um homem identificado como Gustavo Vieira da Silva, de 25 anos, foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (11), por volta das 15h, na rua Nova Jerusalém, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu em plena luz do dia.

De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Gustavo estava na frente da casa onde mora com o sobrinho no colo, quando foi surpreendido por dois “pistoleiros” que chegaram em uma motocicleta.

Os suspeitos ordenaram que Gustavo colocasse a criança no chão e em seguida efetuaram vários disparos de arma de fogo. Em seguida, eles fugiram sem serem identificados.

Os familiares da vítima rapidamente chegaram ao local do crime e reconheceram o homem. O local do crime foi isolado por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste.

Gustavo já tinha passagem pelo crime de roubo e estava sendo ameaçado por desconhecidos, segundo familiares. A polícia não descarta que o crime seja um acerto de contas do tráfico de drogas.

O corpo dele foi periciado e foram constatados nove tiros, sendo quatro na cabeça, três no peito e dois na perna. A remoção foi feita por agentes do Instituto Médico Legal.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e testemunhas devem ser ouvidas durante as diligências.

Edição Web: Hector Silva

