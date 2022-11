Jovem é executada a tiros em ramal no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Uma jovem identificada como Amanda Maria da Silva Cunha, de 18 anos, foi executada a tiros na noite desta segunda-feira (7), na rua Marapatá, no Ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Familiares da vítima estiveram bastante abalados emocionalmente no local do crime.

De acordo com informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, Amanda teria sido levada em um carro não identificado até a localidade, jogada do veículo por criminosos e em seguida alvejada com cerca de 6 tiros disparos de arma de fogo. Pelo menos seis cápsulas foram encontradas no local.

Os moradores da área ouviram disparos e ao saírem para verem o que havia ocorrido se depararam com a vítima em via pública. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito da jovem.

Ao receberem informações da morte da vítima por meio de redes sociais, os familiares compareceram ao local e reconheceram o corpo dela. O perímetro onde ocorreu o crime foi isolado por equipes da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A perícia foi realizada por agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que registraram fotografias que ajudarão a identificar indícios do crime.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) realizaram diligências preliminares no local do crime e ouviram testemunhas.

A motivação do crime até o momento ainda é desconhecida e durante o depoimento formal da família é que a polícia irá identificar a dinâmica do desaparecimento da jovem.

O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e será encaminhado para exame de necrópsia, antes de ser liberado aos familiares.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado e as diligências da Polícia Civil seguem em andamento para elucidar o crime.

Leia mais:

No Amazonas, 22 autores de crimes sexuais foram identificados a partir de banco de DNA

Homem é morto com tiro na cabeça ao supostamente salvar irmão de execução em Manaus

Vídeo de pastor ao dar a noticia da morte de Guilherme de Pádua intriga web