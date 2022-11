Tacacá na Bossa encerra 16ª temporada com especial Beatles em Manaus

Manaus (AM) – O Tacacá na Bossa é conhecido pelos amazonenses por movimentar as noites no Largo de São Sebastião, no Centro, com shows gratuitos para todos os gostos, porém, nesta quarta-feira (16) sua 16ª temporada chega ao fim, com um especial recheado de sucessos dos Beatles, com a cantora Bella Queiroz e a banda cover Black Mersey, a partir das 18h30.

De acordo com o produtor do Projeto Tacacá na Bossa, Joaquim Rodrigues de Melo, a parceria com a Secretaria de Cultura foi fundamental para a longevidade do Tacacá na Bossa, que vem crescendo ao longo dos anos e se consolidou no calendário cultural da cidade.

“Com o apoio do órgão, conseguimos fazer a abertura da edição deste ano com um cantor de São Paulo, Renato Braz, que agradou muito o público presente”, conta. “Para os próximos anos, a ideia é abranger o maior número possível de artistas e variedade de ritmos, sem contudo, perder a qualidade que é a marca do Tacacá na Bossa!”, adianta o produtor.

Destaques da temporada

Neste ano, entre os grandes sucessos de apresentações do Tacacá na Bossa, a programação teve a participação dos grupos regionais:

Raízes Caboclas,

Os Tucumanus,

Casa de Caba,

Jhonny Jack Mesclado,

Alaídenegão,

Cabocrioulo,

além do Grupo Rimas e Bordões.

Outros nomes de sucesso que passaram pelo projeto este ano são as artistas:

Lucilene Castro,

Márcia Siqueira,

Cantor Renato Braz,

Chico da Silva,

Junior Rodrigues,

Cileno e entre outros.





