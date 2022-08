Conheça três passeios gratuitos para “turistar” por Manaus

A capital do Amazonas oferece passeios incríveis e acessíveis

Manaus (AM)- Engana-se quem acha que é preciso desembolsar muito dinheiro para turistar pela cidade de Manaus. Democrática e cheia de diversidade, a capital do Amazonas é multicultural e possui atrações para todas as tribos e bolsos.

Pensando em todos aqueles que estão com a grana curta ou querem curtir Manaus sem gastar muito, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) reuniu três rolês que não pesam no bolso e ainda garantem muita diversão.

Galeria do Largo

Localizada em frente ao Teatro Amazonas, principal cartão-postal da cidade, a Galeria do Largo é o programa perfeito para quem ama arte e cultura. O local recebe exposições de diversos artistas de todo o Amazonas, sendo um espaço multicultural. As mostras abrangem artes visuais, fotografia, artes plásticas, grafite, entre outras.

O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 15h às 20h. A entrada é gratuita.

Tacacá na Bossa

Para os boêmios e amantes da vida noturna, o Tacacá na Bossa é a nossa dica. A programação agita a noite do centro de Manaus e reúne shows de diversos artistas de diferentes estilos musicais, passando pelo rock, samba, boi-bumbá, música ribeirinha, entre outros. O palco é sempre montado em frente ao Teatro Amazonas, conferindo um visual incrível para quem assiste aos espetáculos.

O projeto cultural está na sua 16ª edição e acontece todas às quartas-feiras no Largo São Sebastião. O acesso aos shows é gratuito.

Complexo Turístico da Ponta Negra

Essa dica é para todos que gostam de unir turismo, esporte e natureza. Com mais de 2 quilômetros de orla revitalizada, o Complexo Turístico da Ponta Negra reúne quadras esportivas para a prática de vôlei, futebol, skate e outros esportes, mirantes que possibilitam admirar a beleza do rio Negro e uma praia de água doce com larga extensão de areia, perfeita para se refrescar. O acesso ao complexo é gratuito.

A praia é aberta para banho nos dias úteis, das 9h às 17h, e sábado, domingos e feriados, das 8h às 17h. O calçadão da orla é de livre acesso à população e aos domingos e quartas-feiras uma das faixas da pista de carros é liberada, aumentando o espaço para prática de esportes como corrida, bicicleta e aulas de zumba. A faixa fica liberada nas quartas-feiras das 17h às 21h e aos domingos, das 8h às 12h.

Apesar de ser distante cerca de 13 quilômetros do centro da cidade, é possível usar o transporte público para chegar até lá. As linhas de ônibus que vão até o Complexo Turístico são: 003, 120, 126, 450, 542 e 678.

Viu, só? A capital do Amazonas oferece passeios incríveis e acessíveis. Então, está esperando o que para curtir o melhor do norte do Brasil?

