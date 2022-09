Largo São Sebastião e espaços culturais recebem eventos nesta quinta e sexta-feira

Manaus (AM)- O Circuito +Cultura segue com programação durante a semana e leva para o público manifestações culturais gratuitas. A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa que segue até o mês de outubro com apresentações de dança, música e teatro.

Na quinta-feira (8) as atividades acontecem em três espaços culturais: O Largo de São Sebastião, entre 18h e 20h, recebe o espetáculo teatral “Enxergando do invisível”, na sequência, a cantora Cinara Nery com um repertório variado de ritmos e muita MPB.

Já no Teatro da Instalação, às 19h, o público vai aplaudir o espetáculo de dança “Mojubá”. E no Teatro Gebes Medeiros, a peça “O Cavaleiro Andante”, inicia às 20h. Todos os eventos têm classificação indicativa livre.

A sexta-feira (9) inicia com programação no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) que recebe a apresentação do grupo indígena Yyée Bohrey, a partir das 9h. No Cine Teatro Guarany, às 18h30, serão exibidos os filmes “Sons do Igarapé”, “Enterrado no Quintal” e “Terra Nova”. A classificação indicativa é de 14 anos.

Ainda na sexta-feira, no Largo de São Sebastião, das 18h às 20h, a programação inicia com o espetáculo de teatro “A árvore rabugenta”, em seguida, o cantor Jânio Queiroz. O Teatro da Instalação apresenta, às 19h, a peça “O jardim enfeitiçado” e o Teatro Gebes Medeiros, às 20h, a peça “Beatriz”.

HORÁRIOS

Largo de São Sebastião, 18h às 20h

Teatro da Instalação, 19h às 20h

Teatro Gebes Medeiros, 20h às 21h

Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), 9h às 10h

Cine Teatro Guarany, às 18h30

Teatro da Instalação, 19h às 20h

Teatro Gebes Medeiros, 20h às 21h

LOCAL:

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Distrito Industrial I, av. Silves, Crespo

Cine Teatro Guarany, av. Sete de Setembro, Centro

Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro

Teatro Gebes Medeiros, av. Eduardo Ribeiro, Centro.

