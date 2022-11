Covid: Butantan detecta 2 novas variantes, XBB.1 e CK.2.1.1, no Brasil

A Rede de Alerta das Variantes do Sars-CoV-2 liderada pelo Instituto Butantan divulgou, nesta quinta (17), a descoberta de mais duas subvariantes da Ômicron no Brasil. As variantes XBB.1 e CK.2.1.1 foram identificadas pela primeira vez no território nacional, e foram encontradas na cidade de São Paulo e em Ribeirão Preto, respectivamente.

A XBB.1 foi gerada a partir das sublinhagens BA.2.10.1 e BA.2.75. A cepa foi detectada em 35 países, e é monitorada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante sob monitoramento. A entidade diz que as informações até o momento mostram que a XBB.1 pode trazer risco maior de reinfecção.

A CK.2.1.1 é considerada mais rara — só foram registradas 342 casos no mundo, na Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Espanha e Áustria. Ainda não há dados suficientes para determinar se ela é mais perigosa do que as outras cepas.

*Com informações do site Metrópoles

