Duas mortes por Covid-19 são registradas no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), atualiza, nesta segunda-feira (14), os boletins sobre Covid-19, Monkeypox e vacinação no estado.

A situação epidemiológica da Covid-19 registra o diagnóstico de 60 novos casos, totalizando 621.237 casos da doença, com registro de 2 óbitos, sendo 1 óbito nas últimas 24 horas e 1 óbito encerrado por critério clínico, imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando o total de 14.371 mortes pela doença.

Neste informe, há a inclusão de 8 casos confirmados e 4 notificações de casos suspeitos de Monkeypox. Com as atualizações, o quadro da doença é de 629 notificações, 275 casos confirmados, 309 descartados, 45 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.397.584 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (14/11), sendo 3.333.419 de primeira dose, 2.810.159 de segunda dose, 74.190 com dose única, 1.614.268 de 1ª dose de reforço e 565.548 de 2ª dose de reforço.

Nesta edição do boletim, a secretaria municipal de saúde de Borba retificou o número de doses aplicadas contra a Covid-19 de 14.410 para 14.371, o que impactou no número de 2ª dose aplicada contra a Covid-19 no Amazonas.

*Com informações da assessoria

