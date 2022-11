Crianças menores de 3 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 nesta sexta (18)

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, a meta do município é alcançar 2.088 crianças, o que corresponde a 90% das 2.320 que têm entre seis meses a menores de 3 anos

Manaus (AM) – Crianças de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) serão vacinadas contra a Covid-19 a partir de sexta-feira (18) pela Prefeitura de Manaus. A imunização para esta faixa etária vai contemplar inicialmente as crianças com comorbidades, seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), e estará disponível em unidades de referência da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O plano de operacionalização da nova etapa da campanha foi concluído por técnicos da Gerência de Imunização e gestores da Subsecretaria de Gestão da Saúde, nesta quarta-feira (16), quando também teve início o treinamento dos vacinadores para aplicação da vacina, que é específica para este público.

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, a meta do município é alcançar 2.088 crianças, o que corresponde a 90% das 2.320 que têm entre seis meses a menores de 3 anos, com comorbidades, segundo estimativa que leva em conta os registros oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus.

“Mais uma vez, avançamos na vacinação contra a Covid-19 e esperamos que os pais levem, de fato, suas crianças para receber o imunizante, que segue como a arma mais eficaz contra a doença, em especial, contra os casos graves, internações e óbitos”, destaca a secretária.

Shádia assinala que a gestão do prefeito David Almeida tem adotado todas as medidas possíveis para garantir que todos tenham acesso às vacinas, o que assegurou a aplicação de quase 5 milhões de doses desde janeiro do ano passado, quando a campanha teve início.

O imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o novo público é o fabricado pela Pfizer Biontech, com concentração diferente da destinada aos outros públicos, devendo ser aplicada em três doses, com intervalos de quatro meses entre cada uma delas.

Atendimento

A vacina vem em frascos com dez doses, com validade de até 12 horas após aberto. Para evitar a perda de doses, considerando que o público é reduzido, o imunizante será oferecido em quatro unidades de referência da rede de municipal de saúde, sendo uma por distrito de saúde: UBS Áugias Gadelha, na zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na zona Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na zona Leste. Todas farão o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e das 8h às 12h, aos sábados.

Devem ser levadas aos pontos de vacinação todas as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), que tenham comorbidades, conforme elencado pelo Ministério da Saúde.

A lista e comorbidades inclui diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunossupressão, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.

A criança precisa estar acompanhada de um dos pais ou de um responsável maior de 18 anos, sendo necessário apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento; Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF; caderneta de vacinação; e original e cópia de documento que comprove comorbidades (laudo médico, receita ou carteira dos programas de saúde).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasil registra 2.073 novos casos de covid-19 em 24 horas

Wilson Lima anuncia realização de transplantes renais no Hospital Delphina Aziz

Lula propõe que COP-30 seja na Amazônia