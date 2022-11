Antônio Trindade, presidente do Garantido, é intimado pelo Ministério Público

Até às 14h desta segunda (21), Antônio Trindade deve se apresentar e dar sua versão sobre as denúncias apresentadas pelo ex-amo do boi Garantido, Gaspar Medeiros

Manaus (AM) – O presidente do Boi Bumbá Garantido, Antônio Trindade, deve prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM). O órgão abriu um inquérito para investigar suspeitas de irregularidades, durante a realização do 55 Festival Folclórico de Parintins, neste ano.

A intimação veio do promotor de Justiça da ilha tupinambarana, Ricardo Borges, na última sexta-feira (18). Até às 14h desta segunda (21), Antônio Trindade deve se apresentar e dar sua versão sobre as denúncias apresentadas pelo ex-amo do boi Garantido, Gaspar Medeiros.

Dentre elas, suspeitas de desvios, malversação e falta de declaração de verbas recebidas por patrocinadores. Também deve comparecer na promotoria de Parintins, a vice-presidente da agremiação, Ida Silva.

