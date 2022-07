Presidente do Garantido não é afastado e movimento pede imparcialidade

A crise no boi Garantido só aumenta a cada dia após a derrota no Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM)- Mais de 300 assinaturas de sócios do boi Garantido pedem o afastamento do presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade. O prazo encerrou neste domingo (17) e o Movimento de Proteção do Garantido pedem para o pedido seja acatado.

O Movimento informa a todos os torcedores do Boi Bumbá Garantido que o presente movimento democraticamente e respeitosamente seguindo o protocolo estabelecido conforme o Estatuto do Garantido que tratam sobre a Destituição do Presidente, Vice e Diretoria, no qual preenchidos todos os requisitos.

O pedido foi protocolado na Secretaria da Associação a Representação Escrita, que conforme o estatuto tem o prazo de Afastamento de 10 dias.



“Informamos que até presente publicação desta nota, mesmo com tentativas presenciais de respostas na sede da Cidade Garantido, como também contatos telefônicos, não obtivemos uma resposta oficial ou posicionamento de qualquer membro da atual gestão, entendemos ser Gravíssima também essa falta de transparência quanto aos trâmites internos no que diz respeito a dar uma satisfação aos Associados e a população Parintinense. Diante disso, viemos a público informar à sociedade que ACREDITAMOS no trabalho imparcial dos Conselheiros e que este afastamento temporário para investigações ainda acontecerá nas próximas horas, respeitando acima de tudo o Cumprimento do Estatuto para o bem da Associação, e principalmente do Boi Garantido”, comunicou a equipe.



Mencionando a importância do Festival Folclórico de Parintins, o movimento pede imparcialidade dos conselheiros da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido no cumprimento do Estatuto.

Crise

A crise no boi Garantido só aumenta a cada dia após a derrota no Festival Folclórico de Parintins, realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho. Desta vez, após a saída de David Assayag e Sebastião Jr., a porta estandarte Daniela Tapajós anunciou a saída do posto do item de número 5.

