Homem é morto em terreno abandonado da zona Leste de Manaus

A mãe da vítima o reconheceu no local do crime

Manaus (AM)- Helliton de Souza Dias, de 22 anos, foi encontrado sem vida, com marcas de tortura na manhã desta terça-feira (22) dentro de uma casa abandonada, na Rua 1, do bairro São José 3, na zona Leste da capital.

De acordo com informações de moradores, um forte odor exalou durante as primeiras horas da manhã de hoje, diante disto eles seguiram para o imóvel abandonado, quando um morador entrou no local e encontrou o corpo do homem.

Após a chegada das equipes de investigações, familiares da vítima chegaram no local para reconhecimento, pois o jovem estava desaparecido. A identidade da vítima foi confirmada pela mãe.

O delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou a vítima foi morta em um terreno usado para consumo de drogas.

“A perícia concluiu agora que foi homicídio, tem duas lesões por arma cortante na região do tórax. Segundo o irmão da vítima ele era usuário de drogas. Esse local aí e os objetos que tem lá dentro é um ponto de uso de drogas, agora a gente vai investigar pra saber a autoria do crime”, explicou o delegado.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

